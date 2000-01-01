خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های لانچ‌پد بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش لانچ‌پد را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1681
-0.18%
0.00%
-8.27%
$ 556.15M
$ 707.36K
2
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.435
0.00%
+0.63%
-0.76%
$ 504.92M
$ 100.46K
3
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5636
-0.18%
+0.68%
+0.27%
$ 370.19M
$ 244.99K
4
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6243
+0.05%
+0.06%
-2.57%
$ 167.62M
$ 83.02K
5
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.14866
+0.06%
-5.97%
+0.27%
$ 147.48M
$ 796.53K
6
Vision
Vision
VSN
$ 0.03579
+0.39%
+1.19%
-4.05%
$ 129.84M
$ 1.76M
7
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1235
+0.49%
+0.08%
-6.93%
$ 123.50M
$ 881.35K
8
MetaDAO
MetaDAO
META
$ 4.63
0.00%
+0.00%
-8.86%
$ 105.08M
$ 564.27K
9
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.371
-0.13%
-6.70%
-45.62%
$ 90.11M
$ 3.67M
10
FORM
FORM
FORM
$ 0.2055
+0.39%
+0.97%
-18.46%
$ 79.12M
$ 284.98K
11
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001019
-0.10%
+2.01%
-4.79%
$ 42.66M
$ 483.02M
12
PumpMeme
PumpMeme
PM
$ 1.005
+0.40%
+0.01%
-3.27%
$ 32.17M
$ 126.10K
13
LAB
LAB
LAB
$ 0.08499
-0.11%
+1.75%
-28.82%
$ 26.98M
$ 4.05M
14
Nock
Nock
NOCK
$ 0.010415
-0.40%
+10.23%
+7.00%
$ 22.71M
$ 8.25M
15
Zora
Zora
ZORA
$ 0.00491
+0.47%
+2.99%
-8.66%
$ 22.02M
$ 18.64M
16
BounceToken
BounceToken
AUCTION
$ 2.845
+0.46%
+1.53%
-5.35%
$ 19.71M
$ 19.56K
17
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.02071
+0.05%
+2.53%
-9.43%
$ 19.57M
$ 3.10M
18
PinkSale
PinkSale
PINKSALE
$ 170.93
-0.04%
--
+1.17%
$ 17.09M
$ 682.01
19
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0915
0.00%
+8.41%
-6.44%
$ 17.03M
$ 366.46K
20
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 15.63
0.00%
-0.01%
-2.86%
$ 15.57M
$ 30.39K
21
JOE
JOE
JOE
$ 0.02904
+1.05%
+4.44%
-3.21%
$ 13.24M
$ 2.06M
22
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 12.87
-0.31%
+3.62%
-4.31%
$ 12.70M
$ 5.47K
23
Metaplex
Metaplex
MPLX
$ 0.02445149
+0.03%
+0.00%
+4.96%
$ 11.66M
$ 682.79K
24
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud Network
ACN
$ 0.004956
+0.16%
+1.67%
-5.23%
$ 8.89M
$ 53.23M
25
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0.1736
+0.23%
+0.23%
+12.93%
$ 7.44M
$ 391.33K
26
Polkastarter
Polkastarter
POLS
$ 0.05086
-0.24%
-3.36%
-0.14%
$ 5.05M
$ 1.13M
27
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004812
-0.14%
-0.23%
-12.00%
$ 4.82M
$ 11.56M
28
DAO Maker
DAO Maker
DAO
$ 0.01991
+0.10%
+0.45%
-8.80%
$ 4.17M
$ 2.87M
29
Impossible Finance Launchpad
Impossible Finance Launchpad
IDIA
$ 0.0040931
+0.07%
-0.02%
-2.70%
$ 3.93M
$ 2.74K
30
Flayer
Flayer
FLAY
$ 0.00588083
+0.02%
+0.03%
-6.22%
$ 3.53M
$ 465.63
31
Trustswap
Trustswap
TRUSTSWAP
$ 0.03318
-0.89%
-1.32%
-5.79%
$ 3.35M
$ 156.72K
32
Gems
Gems
GEMS
$ 0.004915
-0.02%
+0.18%
-1.92%
$ 2.94M
$ 15.97M
33
FEG Token
FEG Token
FEG
$ 0.0000296
-0.03%
+1.30%
-1.89%
$ 2.56M
$ 980.18M
34
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01947
+3.36%
+1.44%
+1.13%
$ 2.20M
$ 2.42M
35
Allo
Allo
RWA
$ 0.001146
+0.09%
-1.04%
-0.52%
$ 2.06M
$ 45.42M
36
XFee
XFee
XFEE
$ 9.36
+0.43%
+0.04%
+51.46%
$ 1.78M
$ 15.01K
37
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001716
-0.06%
0.00%
-10.35%
$ 1.71M
$ 32.61M
38
Laso Finance
Laso Finance
LASO
$ 0.132021
0.00%
0.00%
-2.33%
$ 1.70M
$ 309.62
39
Block
Block
BLOCK
$ 0.00160032
0.00%
+0.03%
-26.38%
$ 1.60M
$ 147.16K
40
BOOP
BOOP
BOOP
$ 0.00502457
-0.01%
+0.00%
-4.08%
$ 1.57M
$ 31.35K
41
Believe
Believe
BELIEVE
$ 0.00120262
+0.12%
-0.00%
-13.62%
$ 1.54M
$ 121.63K
42
Rich Quack
Rich Quack
QUACK
$ 2.9988E-11
+0.56%
+7.40%
+15.87%
$ 1.34M
--
43
LiquidLaunch
LiquidLaunch
LIQD
$ 0.00094534
0.00%
+0.01%
+4.76%
$ 1.13M
$ 168.05
44
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0011541
-0.01%
+1.05%
-6.84%
$ 1.07M
$ 98.32M
45
GLADIUS
GLADIUS
GLADIUS
$ 0.0001112
+0.22%
--
-31.98%
$ 889.57K
$ 44.11
46
UNCX Network
UNCX Network
UNCX
$ 22.01
0.00%
--
0.00%
$ 802.85K
$ 207.72
47
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2.7074E-8
-0.06%
+0.50%
-2.84%
$ 697.35K
--
48
Ethervista
Ethervista
VISTA
$ 0.6763
+0.43%
-0.73%
-5.09%
$ 634.25K
$ 82.28K
49
BSCPAD
BSCPAD
BSCPAD
$ 0.00389468
-0.06%
+0.01%
-0.48%
$ 599.38K
$ 6.88
50
Bitcoin Bam
Bitcoin Bam
BTCBAM
$ 0.05518
+0.18%
-0.02%
-1.00%
$ 567.69K
$ 744.98K

سوالات متداول

توکن‌ های لانچ‌پد چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های لانچ‌پد به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 146 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $2.62B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن لانچ‌پد چیست؟
در میان توکن‌ های دسته لانچ‌پد که در MEXC رصد می‌شوند، توکن CATE با ثبت تغییر قیمتی 28.82% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن لانچ‌پد در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 146 توکن از دسته لانچ‌پد را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص لانچ‌پد می‌توان به JUP, CAKE, VIRTUAL اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته لانچ‌پد چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های لانچ‌پد در حال حاضر حدود $2.62B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش لانچ‌پد، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.