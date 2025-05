BOOP

BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

نامBOOP

رتبهNo.847

ارزش بازار$0.00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0.00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)2.09%

تامین گردش300,407,596.4211105

حداکثر عرضه1,000,000,000

عرضه کل999,997,596.4211105

نرخ گردش0.3004%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت0.4882618916496909,2025-05-02

کمترین قیمت0.061580127985482534,2025-05-22

بلاک چین عمومیSOL

etfindex:mc_etfindex_sourceسلب مسئولیت: داده ها توسط cmc ارائه شده و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند.