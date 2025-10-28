قیمت لحظه‌ ای Metaplex امروز برابر است با 0.227448 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MPLX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MPLX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Metaplex امروز برابر است با 0.227448 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MPLX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MPLX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Metaplex

قیمت Metaplex (MPLX)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 MPLX به USD:

$0.227448
-2.70%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Metaplex (MPLX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:46:46 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Metaplex (MPLX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.226308
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.234021
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.226308
$ 0.234021
$ 0.896784
$ 0.02528374
-0.09%

-2.70%

+1.42%

+1.42%

قیمت لحظه‌ ای Metaplex (MPLX) برابر است با $0.227448. در 24 ساعت گذشته، MPLX در بازه قیمتی حداقل $ 0.226308 تا حداکثر $ 0.234021 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MPLX برابر با $ 0.896784 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.02528374 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MPLX در یک ساعت گذشته -0.09%، در 24 ساعت گذشته -2.70% و در 7 روز گذشته +1.42% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Metaplex (MPLX)

$ 130.26M
--
$ 227.45M
572.71M
1,000,000,000.0
ارزش بازار فعلی Metaplex برابر است با $ 130.26M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MPLX برابر است با 572.71M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 227.45M است.

تاریخچه قیمت Metaplex (MPLX) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Metaplex به USD به میزان $ -0.0063115648040337 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Metaplex به USD به میزان $ -0.0274931864 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Metaplex به USD به میزان $ +0.0299282901 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Metaplex به USD به میزان $ +0.05234235050110338 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0063115648040337-2.70%
30 روز$ -0.0274931864-12.08%
60 روز$ +0.0299282901+13.16%
90 روز$ +0.05234235050110338+29.89%

MetaplexMPLX چیست

Metaplex (MPLX) is the standard for launching tokens and NFTs on Solana. Used to create 99% of tokens and NFTs on Solana, Metaplex powers the network’s biggest stablecoins, RWAs, DEXs, launchpads, wallets, DePIN networks, DeFi apps and games, with more than 900 million assets created and over $10 billion in transaction value. 50% of Metaplex protocol revenue is used to buy back MPLX for the Metaplex DAO.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Metaplex (MPLX)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Metaplex (USD)

ارزش Metaplex (MPLX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Metaplex (MPLX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Metaplex را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Metaplex را بررسی کنید!

MPLX به ارزهای محلی

توکنومیکس Metaplex (MPLX)

درک، توکنومیکس Metaplex (MPLX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MPLX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Metaplex (MPLX)

امروز Metaplex (MPLX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MPLX به واحد USD برابر است با 0.227448 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MPLX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MPLX نسبت به USD برابر است با $ 0.227448. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Metaplex چقدر است؟
ارزش بازار MPLX برابر است با $ 130.26M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MPLX چقدر است؟
عرضه در گردش MPLX برابر است با 572.71M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MPLX چقدر بوده است؟
MPLX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.896784 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MPLX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MPLX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.02528374 USD رسید.
حجم معاملات MPLX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MPLX برابر است با -- USD.
آیا MPLX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MPLX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MPLX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:46:46 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Metaplex (MPLX)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

