MetaplexMPLX چیست

Metaplex (MPLX) is the standard for launching tokens and NFTs on Solana. Used to create 99% of tokens and NFTs on Solana, Metaplex powers the network's biggest stablecoins, RWAs, DEXs, launchpads, wallets, DePIN networks, DeFi apps and games, with more than 900 million assets created and over $10 billion in transaction value. 50% of Metaplex protocol revenue is used to buy back MPLX for the Metaplex DAO.

منبع Metaplex (MPLX) وب سایت رسمی

MPLX به ارزهای محلی

توکنومیکس Metaplex (MPLX)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Metaplex (MPLX) امروز Metaplex (MPLX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MPLX به واحد USD برابر است با 0.227448 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MPLX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.227448 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MPLX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Metaplex چقدر است؟ ارزش بازار MPLX برابر است با $ 130.26M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MPLX چقدر است؟ عرضه در گردش MPLX برابر است با 572.71M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MPLX چقدر بوده است؟ MPLX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.896784 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MPLX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MPLX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.02528374 USD رسید. حجم معاملات MPLX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MPLX برابر است با -- USD . آیا MPLX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MPLX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MPLX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Metaplex (MPLX)