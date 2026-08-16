قیمت امروز XFee

قیمت لحظه‌ ای XFee (XFEE) در حال حاضر برابر با $ 9.47 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.50% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XFEE به USD برابر با $ 9.47 برای هر XFEE می‌ باشد.

توکن XFee در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,751,362 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 262.10K XFEE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XFEE در بازه‌ ای بین $ 8.98 (حداقل) و $ 10.29 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 10.29 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.82 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XFEE طی یک ساعت گذشته به میزان +1.35% و در هفت روز اخیر به میزان +68.62% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 27.65K رسیده است.

اطلاعات بازار XFee (XFEE)

ارزش بازار $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M حجم (24 ساعته) $ 27.65K$ 27.65K $ 27.65K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.47M$ 9.47M $ 9.47M سرمایه در گردش 262.10K 262.10K 262.10K عرضه کل 986,592.583435889 986,592.583435889 986,592.583435889

ارزش بازار فعلی XFee برابر است با $ 1.75M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 27.65K. عرضه در گردش XFEE برابر است با 262.10K، و عرضه کل آن 986592.583435889 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.47M است.