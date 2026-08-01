قیمت امروز Believe

قیمت لحظه‌ ای Believe (BELIEVE) در حال حاضر برابر با $ 0.00121649 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BELIEVE به USD برابر با $ 0.00121649 برای هر BELIEVE می‌ باشد.

توکن Believe در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,556,417 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.28B BELIEVE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BELIEVE در بازه‌ ای بین $ 0.00120051 (حداقل) و $ 0.00125873 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.356908 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BELIEVE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.23% و در هفت روز اخیر به میزان -12.76% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 124.24K رسیده است.

اطلاعات بازار Believe (BELIEVE)

ارزش بازار $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M حجم (24 ساعته) $ 124.24K$ 124.24K $ 124.24K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M سرمایه در گردش 1.28B 1.28B 1.28B عرضه کل 1,279,992,958.377025 1,279,992,958.377025 1,279,992,958.377025

ارزش بازار فعلی Believe برابر است با $ 1.56M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 124.24K. عرضه در گردش BELIEVE برابر است با 1.28B، و عرضه کل آن 1279992958.377025 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.56M است.