قیمت امروز MetaDAO

قیمت لحظه‌ ای MetaDAO (META) در حال حاضر برابر با $ 4.78 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی META به USD برابر با $ 4.78 برای هر META می‌ باشد.

توکن MetaDAO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 108,349,927 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 22.68M META می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، META در بازه‌ ای بین $ 4.56 (حداقل) و $ 4.73 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 10.84 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.724356 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز META طی یک ساعت گذشته به میزان +2.13% و در هفت روز اخیر به میزان -6.67% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 899.17K رسیده است.

اطلاعات بازار MetaDAO (META)

ارزش بازار $ 108.35M$ 108.35M $ 108.35M حجم (24 ساعته) $ 899.17K$ 899.17K $ 899.17K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 108.35M$ 108.35M $ 108.35M سرمایه در گردش 22.68M 22.68M 22.68M عرضه کل 22,684,693.490689 22,684,693.490689 22,684,693.490689

ارزش بازار فعلی MetaDAO برابر است با $ 108.35M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 899.17K. عرضه در گردش META برابر است با 22.68M، و عرضه کل آن 22684693.490689 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 108.35M است.