قیمت امروز GLADIUS

قیمت لحظه‌ ای GLADIUS (GLADIUS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.43% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GLADIUS به USD برابر با $ 0 برای هر GLADIUS می‌ باشد.

توکن GLADIUS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 884,948 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.00B GLADIUS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GLADIUS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00102937 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GLADIUS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.41% و در هفت روز اخیر به میزان -50.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 37.66 رسیده است.

اطلاعات بازار GLADIUS (GLADIUS)

ارزش بازار $ 884.95K$ 884.95K $ 884.95K حجم (24 ساعته) $ 37.66$ 37.66 $ 37.66 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 884.95K$ 884.95K $ 884.95K سرمایه در گردش 8.00B 8.00B 8.00B عرضه کل 7,999,966,667.0 7,999,966,667.0 7,999,966,667.0

ارزش بازار فعلی GLADIUS برابر است با $ 884.95K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 37.66. عرضه در گردش GLADIUS برابر است با 8.00B، و عرضه کل آن 7999966667.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 884.95K است.