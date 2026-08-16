قیمت امروز Rich Quack

قیمت لحظه‌ ای Rich Quack (QUACK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی QUACK به USD برابر با $ 0 برای هر QUACK می‌ باشد.

توکن Rich Quack در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,326,195 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 44,354.54T QUACK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، QUACK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز QUACK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.14% و در هفت روز اخیر به میزان +11.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Rich Quack (QUACK)

ارزش بازار $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M سرمایه در گردش 44,354.54T 44,354.54T 44,354.54T عرضه کل 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

ارزش بازار فعلی Rich Quack برابر است با $ 1.33M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش QUACK برابر است با 44,354.54T، و عرضه کل آن 1.0e+17 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.96M است.