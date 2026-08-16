قیمت امروز Laso Finance

قیمت لحظه‌ ای Laso Finance (LASO) در حال حاضر برابر با $ 0.128009 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LASO به USD برابر با $ 0.128009 برای هر LASO می‌ باشد.

توکن Laso Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,651,323 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 12.90M LASO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LASO در بازه‌ ای بین $ 0.12798 (حداقل) و $ 0.132053 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.166147 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.119101 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LASO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -5.71% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.45K رسیده است.

اطلاعات بازار Laso Finance (LASO)

ارزش بازار $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M حجم (24 ساعته) $ 5.45K$ 5.45K $ 5.45K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M سرمایه در گردش 12.90M 12.90M 12.90M عرضه کل 29,999,941.575688 29,999,941.575688 29,999,941.575688

ارزش بازار فعلی Laso Finance برابر است با $ 1.65M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.45K. عرضه در گردش LASO برابر است با 12.90M، و عرضه کل آن 29999941.575688 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.84M است.