پیش‌بینی قیمت Skillful AI (SKAI) به صورت (USD)

پیش‌ بینی‌ های قیمت Skillful AI برای سال‌ های 2026، 2027، 2028، 2030 و فراتر را دریافت کنید. میزان رشد بالقوه SKAI را در پنج سال آینده و بیشتر برآورد کنید و بر پایه روندهای بازار و تحلیل احساسات سرمایه‌ گذاران، سناریوهای آتی قیمت را در لحظه شبیه‌ سازی نمایید.

عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت Skillful AI را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است. -- -- -- 0.00% USD واقعی پیش بینی پیش‌ بینی قیمت Skillful AI برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت Skillful AI (SKAI) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Skillful AI احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.001818 برسد. پیش‌ بینی قیمت Skillful AI (SKAI) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Skillful AI احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.001909 برسد. پیش‌ بینی قیمت Skillful AI (SKAI) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت SKAI تا سال 2027 به حدود $ 0.002005 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت Skillful AI (SKAI) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت SKAI تا سال 2028 به حدود $ 0.002105 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت Skillful AI (SKAI) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی SKAI تا سال 2029 حدود $ 0.002210 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت Skillful AI (SKAI) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی SKAI تا سال 2030 حدود $ 0.002321 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت Skillful AI (SKAI) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Skillful AI احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.003780 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) Skillful AI (SKAI) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Skillful AI احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.006158 برسد. سال قیمت رشد 2025 $ 0.001818 0.00%

2026 $ 0.001909 5.00%

2027 $ 0.002005 10.25%

2028 $ 0.002105 15.76%

2029 $ 0.002210 21.55%

2030 $ 0.002321 27.63%

2031 $ 0.002437 34.01%

2032 $ 0.002558 40.71% سال قیمت رشد 2033 $ 0.002686 47.75%

2034 $ 0.002821 55.13%

2035 $ 0.002962 62.89%

2036 $ 0.003110 71.03%

2037 $ 0.003265 79.59%

2038 $ 0.003429 88.56%

2039 $ 0.003600 97.99%

2040 $ 0.003780 107.89% نمایش بیشتر پیش‌ بینی قیمت کوتاه‌ مدت Skillful AI برای امروز، فردا، این هفته و 30 روز آینده تاریخ پیش بینی قیمت رشد October 5, 2025(امروز) $ 0.001818 0.00%

October 6, 2025(فردا) $ 0.001818 0.01%

October 12, 2025(این هفته) $ 0.001820 0.10%

November 4, 2025(30 روز) $ 0.001826 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز Skillful AI (SKAI) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای SKAI در October 5, 2025(امروز) ، 0.001818$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا Skillful AI (SKAI) برای October 6, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای SKAI، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 0.001818$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته Skillful AI (SKAI) تا October 12, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای SKAI، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 0.001820$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت Skillful AI (SKAI) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای SKAI به میزان 0.001826$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی Skillful AI قیمت فعلی ---- -- تغییر قیمت (24 ساعته) -- ارزش بازار $ 206.09K$ 206.09K $ 206.09K سرمایه در گردش 113.37M 113.37M 113.37M حجم (24 ساعته) ---- -- حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای SKAI در حال حاضر -- است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل 0.00% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود -- رسیده است. علاوه بر این، SKAI دارای عرضه در گردش حدود 113.37M واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود $ 206.09K برآورد می‌ شود. مشاهده قیمت لحظه ای SKAI

قیمت تاریخی Skillful AI طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای Skillful AI، قیمت فعلی Skillful AI برابر با 0.001818 USD است. عرضه در گردش Skillful AI(SKAI) برابر با 113.37M SKAI است که ارزش بازار آن را به $206,091 می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت -0.43% $ 0 $ 0.001830 $ 0.001797

7 روز -6.50% $ -0.000118 $ 0.001967 $ 0.001797

30 روز -4.50% $ -0.000081 $ 0.001967 $ 0.001797 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، Skillful AI حرکت قیمتی 0$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر -0.43% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، Skillful AI با بالاترین قیمت $0.001967 و پایین‌ ترین قیمت $0.001797 معامله شده است. تغییر قیمت آن -6.50% بوده است. این روند اخیر پتانسیل SKAI برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، Skillful AI تغییر -4.50% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $-0.000081 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که SKAI ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد.

ماژول پیش‌ بینی قیمت Skillful AI (SKAI) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت Skillful AI ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی SKAI را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای Skillful AI در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده SKAI را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت Skillful AI را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده SKAI ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت SKAI می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده Skillful AI بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت SKAI مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت SKAI به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

