X2Y2 (X2Y2) teave X2Y2 r1 will be a full-featured NFT market at its launch. The marketplace's smart contract, frontend, and backend are all 100% independently developed. In addition to the most basic functions like listing and trading, you can expect the following features: Instant push notifications for buys & sells

Integrated rarity ranking and analysis

Bulk sending & listing

Bidding on a collection or traits Ametlik veebisait: https://x2y2.io/

X2Y2 (X2Y2) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage X2Y2 (X2Y2) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 792.82K $ 792.82K $ 792.82K Koguvaru: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Ringlev varu: $ 377.61M $ 377.61M $ 377.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.14 $ 4.14 $ 4.14 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00209958 $ 0.00209958 $ 0.00209958 Lisateave X2Y2 (X2Y2) hinna kohta

X2Y2 (X2Y2) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud X2Y2 (X2Y2) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate X2Y2 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: X2Y2 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate X2Y2 tokeni tokenoomikat, avastage X2Y2 tokeni reaalajas hinda!

X2Y2 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu X2Y2 võiks suunduda? Meie X2Y2 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake X2Y2 tokeni hinna ennustust kohe!

