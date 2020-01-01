Universal BTC (UNIBTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Universal BTC (UNIBTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Universal BTC (UNIBTC) teave A brand new restaking protocol that accepts wrapped BTC tokens in partnership with the BTC staking protocol Babylon chain. The wBTC token on the Ethereum blockchain is supported, allowing all wBTC token holders to enjoy both yield on staking BTC tokens and the security of the Ethereum network. The need for BTC holders to earn yield while safely holding their BTC tokens has been long recognized. The market is anticipating Babylon's Bitcoin Staking Protocol as a prominent solution. While Babylon is designed for restaking on top of the BTC blockchain network, there is also interest in solutions for BTC-pegged tokens like wBTC, BTCB, or other wrapped BTC tokens, rather than just native BTC tokens. Bedrock's uniBTC provides an innovative restaking solution for wBTC holders to earn BTC restaking rewards without redeeming wBTC. It maintains the high security standards of the Ethereum blockchain, with the entire staking/unstaking process protected by multiple rounds of audited smart contracts. With Bedrock's extensive experience in developing various liquid staking and liquid restaking products, uniBTC offers a viable option for users of wrapped BTC tokens to earn multiple rewards by simply minting their wrapped BTC tokens into uniBTC. Ametlik veebisait: https://www.bedrock.technology/ Valge raamat: https://docs.bedrock.technology/ Ostke UNIBTC kohe!

Universal BTC (UNIBTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Universal BTC (UNIBTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 231.80M $ 231.80M $ 231.80M Koguvaru: $ 2.05K $ 2.05K $ 2.05K Ringlev varu: $ 2.05K $ 2.05K $ 2.05K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 231.81M $ 231.81M $ 231.81M Kõigi aegade kõrgeim: $ 124,390 $ 124,390 $ 124,390 Kõigi aegade madalaim: $ 35,703 $ 35,703 $ 35,703 Praegune hind: $ 113,306 $ 113,306 $ 113,306 Lisateave Universal BTC (UNIBTC) hinna kohta

Universal BTC (UNIBTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Universal BTC (UNIBTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UNIBTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UNIBTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UNIBTC tokeni tokenoomikat, avastage UNIBTC tokeni reaalajas hinda!

