t3 (trustInWeb3) is an AI-backed under-collateralized lending protocol aimed at enhancing capital efficiency in decentralized finance. Traditional DeFi lending requires over-collateralization, limiting market participation. t3 addresses this by employing an AI agent as a trusted intermediary, integrating advanced risk management, modern portfolio theory, and statistical modeling. This approach enables lower collateral requirements while maintaining robust risk control, making DeFi lending more accessible and efficient. Ametlik veebisait: https://www.trustinweb3.xyz/ Valge raamat: https://www.trustinweb3.xyz/whitepaper.pdf

trustInWeb3 (T3AI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage trustInWeb3 (T3AI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 130.22K $ 130.22K $ 130.22K Koguvaru: $ 989.66M $ 989.66M $ 989.66M Ringlev varu: $ 989.66M $ 989.66M $ 989.66M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 130.22K $ 130.22K $ 130.22K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00346754 $ 0.00346754 $ 0.00346754 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00013158 $ 0.00013158 $ 0.00013158 Lisateave trustInWeb3 (T3AI) hinna kohta

trustInWeb3 (T3AI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud trustInWeb3 (T3AI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate T3AI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: T3AI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate T3AI tokeni tokenoomikat, avastage T3AI tokeni reaalajas hinda!

T3AI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu T3AI võiks suunduda? Meie T3AI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

