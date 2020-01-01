Treehouse ETH (TETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Treehouse ETH (TETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Treehouse ETH (TETH) teave tETH is a liquid staking token (LST) that converges the fragmented on-chain ETH interest rates market. Holders of tETH earn real yield in excess of Ethereum’s Proof-of-Stake (PoS) rewards through interest rate arbitrage while still being able to use tETH for DeFi activities. tETH is also foundational to supporting the eventual implementation of Treehouse’s Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism as well as the Treehouse Actively Validated Service (AVS). Ametlik veebisait: https://www.treehouse.finance/ Valge raamat: https://www.treehouse.finance/tAsset_Whitepaper.pdf Ostke TETH kohe!

Treehouse ETH (TETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Treehouse ETH (TETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 378.66M $ 378.66M $ 378.66M Koguvaru: $ 74.98K $ 74.98K $ 74.98K Ringlev varu: $ 74.98K $ 74.98K $ 74.98K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 378.66M $ 378.66M $ 378.66M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5,793.11 $ 5,793.11 $ 5,793.11 Kõigi aegade madalaim: $ 1,683.91 $ 1,683.91 $ 1,683.91 Praegune hind: $ 5,058.92 $ 5,058.92 $ 5,058.92 Lisateave Treehouse ETH (TETH) hinna kohta

Treehouse ETH (TETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Treehouse ETH (TETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TETH tokeni tokenoomikat, avastage TETH tokeni reaalajas hinda!

TETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TETH võiks suunduda? Meie TETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TETH tokeni hinna ennustust kohe!

