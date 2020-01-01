TrackedBio (TRACKEDBIO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TrackedBio (TRACKEDBIO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TrackedBio (TRACKEDBIO) teave We are automating behavioral phenotyping at scale at each stage of the therapeutics discovery process for the longevity field. Currently we have three products: TrackedFlyBox, TrackedMouseWatcher, and TrackedGait, each respectively analyzing fruit flies, mice, and humans for each stage of this process. Our products can either be used in our client's facilities, or they can request we perform experiments as a CRO. Ametlik veebisait: https://www.trackedbio.com Valge raamat: https://www.trackedbiodesci.com/TBioWhitepaper.pdf Ostke TRACKEDBIO kohe!

TrackedBio (TRACKEDBIO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TrackedBio (TRACKEDBIO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 72.30K $ 72.30K $ 72.30K Koguvaru: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Ringlev varu: $ 990.90M $ 990.90M $ 990.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 72.95K $ 72.95K $ 72.95K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01255767 $ 0.01255767 $ 0.01255767 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave TrackedBio (TRACKEDBIO) hinna kohta

TrackedBio (TRACKEDBIO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TrackedBio (TRACKEDBIO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TRACKEDBIO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TRACKEDBIO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TRACKEDBIO tokeni tokenoomikat, avastage TRACKEDBIO tokeni reaalajas hinda!

TRACKEDBIO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TRACKEDBIO võiks suunduda? Meie TRACKEDBIO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TRACKEDBIO tokeni hinna ennustust kohe!

