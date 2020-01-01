TinHatCat (THC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TinHatCat (THC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TinHatCat (THC) teave TinHatCat is THE Memecoin of Fantom $FTM, Stoners and Conspiracy Theorists around the world. Ticker is $THC. Ametlik veebisait: https://www.tinhatcat.com

TinHatCat (THC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TinHatCat (THC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Koguvaru: $ 23.33M $ 23.33M $ 23.33M Ringlev varu: $ 23.33M $ 23.33M $ 23.33M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.729156 $ 0.729156 $ 0.729156 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03470894 $ 0.03470894 $ 0.03470894 Praegune hind: $ 0.04619714 $ 0.04619714 $ 0.04619714 Lisateave TinHatCat (THC) hinna kohta

TinHatCat (THC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TinHatCat (THC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate THC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: THC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate THC tokeni tokenoomikat, avastage THC tokeni reaalajas hinda!

