Tarot (TAROT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tarot (TAROT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tarot (TAROT) teave Ametlik veebisait: https://www.tarot.to

Tarot (TAROT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tarot (TAROT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.33M $ 7.33M $ 7.33M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 67.70M $ 67.70M $ 67.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.83M $ 10.83M $ 10.83M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.333622 $ 0.333622 $ 0.333622 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02890107 $ 0.02890107 $ 0.02890107 Praegune hind: $ 0.108529 $ 0.108529 $ 0.108529 Lisateave Tarot (TAROT) hinna kohta

Tarot (TAROT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tarot (TAROT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TAROT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TAROT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TAROT tokeni tokenoomikat, avastage TAROT tokeni reaalajas hinda!

TAROT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TAROT võiks suunduda? Meie TAROT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TAROT tokeni hinna ennustust kohe!

