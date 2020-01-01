SyrupUSDC (SYRUPUSDC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SyrupUSDC (SYRUPUSDC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) teave SyrupUSDC is Maple Finance's yield-bearing stablecoin. It is powered by Syrup and allows DeFi lenders to leverage their capital to earn yield. Maple yield is generated from fixed rate, overcollateralised loans to institutional borrowers. These short duration loans enable Maple to provide consistent high yield and short term liquidity for users. Syrup is Maple's DeFi platform offering decentralized access to Maple's yield generation opportunities. Ametlik veebisait: https://maple.finance/ Ostke SYRUPUSDC kohe!

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SyrupUSDC (SYRUPUSDC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 938.43M $ 938.43M $ 938.43M Koguvaru: $ 838.12M $ 838.12M $ 838.12M Ringlev varu: $ 838.08M $ 838.08M $ 838.08M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 938.48M $ 938.48M $ 938.48M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Kõigi aegade madalaim: $ 1.055 $ 1.055 $ 1.055 Praegune hind: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Lisateave SyrupUSDC (SYRUPUSDC) hinna kohta

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SyrupUSDC (SYRUPUSDC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SYRUPUSDC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SYRUPUSDC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SYRUPUSDC tokeni tokenoomikat, avastage SYRUPUSDC tokeni reaalajas hinda!

SYRUPUSDC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SYRUPUSDC võiks suunduda? Meie SYRUPUSDC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SYRUPUSDC tokeni hinna ennustust kohe!

