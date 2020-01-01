RMRK (RMRK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RMRK (RMRK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RMRK (RMRK) teave Rmrk is the most advanced nft system in the world, adding eternal liquidity and multi chain forward compatibility to all NFT projects coming out. An NFT can now be reused by any future project on any chain without official partnerships between the project creators. RMRK.app is a part of Kusama's broader NFT strategy and a way to abuse Kusama's system.remark extrinsic to write custom notes onto the chain in a standardized and structured way. $RMRK is the governance, staking, and collateral token. Ametlik veebisait: https://rmrk.app/ Ostke RMRK kohe!

RMRK (RMRK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RMRK (RMRK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 423.60K $ 423.60K $ 423.60K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 9.03M $ 9.03M $ 9.03M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 468.90K $ 468.90K $ 468.90K Kõigi aegade kõrgeim: $ 66.22 $ 66.22 $ 66.22 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01700738 $ 0.01700738 $ 0.01700738 Praegune hind: $ 0.04688977 $ 0.04688977 $ 0.04688977 Lisateave RMRK (RMRK) hinna kohta

RMRK (RMRK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RMRK (RMRK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RMRK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RMRK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RMRK tokeni tokenoomikat, avastage RMRK tokeni reaalajas hinda!

RMRK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RMRK võiks suunduda? Meie RMRK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RMRK tokeni hinna ennustust kohe!

