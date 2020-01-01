Kleros (PNK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kleros (PNK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kleros (PNK) teave Kleros is a blockchain Dispute Resolution Layer that provides fast, secure and affordable arbitration for virtually everything. Kleros uses blockchain and crowdsourced specialists to adjudicate disputes in a fast, secure and affordable way. Kleros connects users who need to solve disputes with jurors who have the right skills to solve them. Crowdsourcing taps into a global pool of jurors. Blockchain technology guarantees evidence integrity, transparency in jury selection and incentives for honest rulings Ametlik veebisait: https://kleros.io Valge raamat: https://kleros.io/assets/whitepaper.pdf

Kleros (PNK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kleros (PNK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 24.68M $ 24.68M $ 24.68M Koguvaru: $ 805.29M $ 805.29M $ 805.29M Ringlev varu: $ 724.19M $ 724.19M $ 724.19M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 27.44M $ 27.44M $ 27.44M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.380218 $ 0.380218 $ 0.380218 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00195902 $ 0.00195902 $ 0.00195902 Praegune hind: $ 0.03407737 $ 0.03407737 $ 0.03407737 Lisateave Kleros (PNK) hinna kohta

Kleros (PNK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kleros (PNK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PNK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PNK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PNK tokeni tokenoomikat, avastage PNK tokeni reaalajas hinda!

PNK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PNK võiks suunduda? Meie PNK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

