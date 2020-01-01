KCAL (KCAL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KCAL (KCAL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KCAL (KCAL) teave KCAL Token is the Step App ecosystem token. It is used for a burn in the creation and maintenance of SNEAKs and Rewards for steps ! Ametlik veebisait: https://step.app/ Ostke KCAL kohe!

KCAL (KCAL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KCAL (KCAL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 70.80K $ 70.80K $ 70.80K Koguvaru: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ringlev varu: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 70.80K $ 70.80K $ 70.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.0 $ 5.0 $ 5.0 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0011548 $ 0.0011548 $ 0.0011548 Praegune hind: $ 0.00223502 $ 0.00223502 $ 0.00223502 Lisateave KCAL (KCAL) hinna kohta

KCAL (KCAL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KCAL (KCAL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KCAL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KCAL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KCAL tokeni tokenoomikat, avastage KCAL tokeni reaalajas hinda!

KCAL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KCAL võiks suunduda? Meie KCAL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KCAL tokeni hinna ennustust kohe!

