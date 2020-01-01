Hubble (HBB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hubble (HBB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hubble (HBB) teave Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can: Earn USDH rewards

Participate in the project's governance (coming soon) Ametlik veebisait: https://hubbleprotocol.io/ Ostke HBB kohe!

Hubble (HBB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hubble (HBB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 524.85K $ 524.85K $ 524.85K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 68.29M $ 68.29M $ 68.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 768.52K $ 768.52K $ 768.52K Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.12 $ 5.12 $ 5.12 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0049157 $ 0.0049157 $ 0.0049157 Praegune hind: $ 0.00768521 $ 0.00768521 $ 0.00768521 Lisateave Hubble (HBB) hinna kohta

Hubble (HBB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hubble (HBB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HBB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HBB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HBB tokeni tokenoomikat, avastage HBB tokeni reaalajas hinda!

HBB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HBB võiks suunduda? Meie HBB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HBB tokeni hinna ennustust kohe!

