Dimes (DIME) tokenoomika

Dimes (DIME) teave $dime is the currency of culture & connection Value creation eats value extraction. Actions dominate words. We empower through technology and community, where actions outweigh words and transparency isn't optional. With humility as our foundation.

With $DIME as our tool.

With Base as our canvas. We are artists, creators, entrepreneurs, dreamers—connected through tokenization. We Build on Base one connection at a time. Ametlik veebisait: https://www.dimesonbase.com Ostke DIME kohe!

Dimes (DIME) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Turukapital: $ 1.68M
Koguvaru: $ 100.00B
Ringlev varu: $ 100.00B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.68M
Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00002759
Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000491
Praegune hind: $ 0

Dimes (DIME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dimes (DIME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DIME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DIME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DIME tokeni tokenoomikat, avastage DIME tokeni reaalajas hinda!

DIME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DIME võiks suunduda? Meie DIME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DIME tokeni hinna ennustust kohe!

