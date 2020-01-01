Quilibrium (WQUIL) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Quilibrium (WQUIL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Quilibrium (WQUIL) teave

Decentralized MPC Platform as a Service.

https://quilibrium.com/
https://quilibrium.com/quilibrium.pdf
https://etherscan.io/token/0x8143182a775c54578c8b7b3ef77982498866945d

Quilibrium (WQUIL) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Quilibrium (WQUIL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 35.46M
Koguvaru:
$ 902.29M
Ringlev varu:
$ 902.29M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 35.46M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.1496
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.003548831856989878
Praegune hind:
$ 0.0393
Quilibrium (WQUIL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Quilibrium (WQUIL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate WQUIL tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

WQUIL tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate WQUIL tokeni tokenoomikat, avastage WQUIL tokeni reaalajas hinda!

Lahtiütlus

