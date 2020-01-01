Quilibrium (WQUIL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Quilibrium (WQUIL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Quilibrium (WQUIL) teave Decentralized MPC Platform as a Service. Ametlik veebisait: https://quilibrium.com/ Valge raamat: https://quilibrium.com/quilibrium.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x8143182a775c54578c8b7b3ef77982498866945d Ostke WQUIL kohe!

Quilibrium (WQUIL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Quilibrium (WQUIL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 35.46M $ 35.46M $ 35.46M Koguvaru: $ 902.29M $ 902.29M $ 902.29M Ringlev varu: $ 902.29M $ 902.29M $ 902.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 35.46M $ 35.46M $ 35.46M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1496 $ 0.1496 $ 0.1496 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003548831856989878 $ 0.003548831856989878 $ 0.003548831856989878 Praegune hind: $ 0.0393 $ 0.0393 $ 0.0393 Lisateave Quilibrium (WQUIL) hinna kohta

Quilibrium (WQUIL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Quilibrium (WQUIL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WQUIL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WQUIL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WQUIL tokeni tokenoomikat, avastage WQUIL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WQUIL Kas olete huvitatud Quilibrium (WQUIL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WQUIL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WQUIL MEXC-ist osta!

Quilibrium (WQUIL) hinna ajalugu WQUIL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WQUIL hinna ajalugu kohe!

WQUIL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WQUIL võiks suunduda? Meie WQUIL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WQUIL tokeni hinna ennustust kohe!

