Avastage olulisi teadmisi TABOO TOKEN (TABOO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
TABOO TOKEN (TABOO) teave

Taboo is a leading platform in the adult entertainment industry, leveraging blockchain technology by offering a vast collection of high-quality content and fostering a supportive community of content creators and consumers. The success of Taboo is attributed to its seasoned team of entrepreneurs, who bring over 50 years of experience in building, managing, and running multimillion-dollar web2 and web3 business endeavours. TABOO team is dedicated to providing exceptional service and upholding the highest standards in the industry. TABOO aims to create a unique and inclusive experience for all members of the Taboo community, making it the preferred destination for discerning adult entertainment consumers.

Ametlik veebisait:
https://taboo.io/
Valge raamat:
https://taboo.io/images/whiteWallpaperLink.pdf
Plokiahela Explorer:
https://bscscan.com/token/0x9abdba20edfba06b782126b4d8d72a5853918fd0

TABOO TOKEN (TABOO) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage TABOO TOKEN (TABOO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 589.90K
Koguvaru:
$ 9.78B
Ringlev varu:
$ 9.78B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 589.90K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.0059
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00006463130016003
Praegune hind:
$ 0.0000603
TABOO TOKEN (TABOO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

TABOO TOKEN (TABOO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate TABOO tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

TABOO tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate TABOO tokeni tokenoomikat, avastage TABOO tokeni reaalajas hinda!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.