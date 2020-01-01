TABOO TOKEN (TABOO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TABOO TOKEN (TABOO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TABOO TOKEN (TABOO) teave Taboo is a leading platform in the adult entertainment industry, leveraging blockchain technology by offering a vast collection of high-quality content and fostering a supportive community of content creators and consumers. The success of Taboo is attributed to its seasoned team of entrepreneurs, who bring over 50 years of experience in building, managing, and running multimillion-dollar web2 and web3 business endeavours. TABOO team is dedicated to providing exceptional service and upholding the highest standards in the industry. TABOO aims to create a unique and inclusive experience for all members of the Taboo community, making it the preferred destination for discerning adult entertainment consumers. Ametlik veebisait: https://taboo.io/ Valge raamat: https://taboo.io/images/whiteWallpaperLink.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x9abdba20edfba06b782126b4d8d72a5853918fd0 Ostke TABOO kohe!

TABOO TOKEN (TABOO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TABOO TOKEN (TABOO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 589.90K $ 589.90K $ 589.90K Koguvaru: $ 9.78B $ 9.78B $ 9.78B Ringlev varu: $ 9.78B $ 9.78B $ 9.78B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 589.90K $ 589.90K $ 589.90K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0059 $ 0.0059 $ 0.0059 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00006463130016003 $ 0.00006463130016003 $ 0.00006463130016003 Praegune hind: $ 0.0000603 $ 0.0000603 $ 0.0000603 Lisateave TABOO TOKEN (TABOO) hinna kohta

TABOO TOKEN (TABOO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TABOO TOKEN (TABOO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TABOO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TABOO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TABOO tokeni tokenoomikat, avastage TABOO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TABOO Kas olete huvitatud TABOO TOKEN (TABOO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TABOO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TABOO MEXC-ist osta!

TABOO TOKEN (TABOO) hinna ajalugu TABOO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TABOO hinna ajalugu kohe!

TABOO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TABOO võiks suunduda? Meie TABOO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TABOO tokeni hinna ennustust kohe!

