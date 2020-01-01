SophiaVerse (SOPHIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SophiaVerse (SOPHIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SophiaVerse (SOPHIA) teave SophiaVerse is a gamified infrastructure built in the pursuit of Sophia's development via gameplay, through AI programming and the use of the SOPH utility token. The goal of SophiaVerse is to create a gamified decentralised AI ecosystem where humans and AI can work together to build superintelligent systems leading to a beneficial Singularity. Ametlik veebisait: https://sophiaverse.ai Valge raamat: https://uploads-ssl.webflow.com/622c1e6eb1cd192ecedc6225/6478bea1a315bfb5780f59fb_SophiaVerse%20Whitepaper%20v2.0.pdf Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x73fbd93bfda83b111ddc092aa3a4ca77fd30d380 Ostke SOPHIA kohe!

SophiaVerse (SOPHIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SophiaVerse (SOPHIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.20M $ 4.20M $ 4.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2699 $ 0.2699 $ 0.2699 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003319533790865521 $ 0.003319533790865521 $ 0.003319533790865521 Praegune hind: $ 0.004204 $ 0.004204 $ 0.004204 Lisateave SophiaVerse (SOPHIA) hinna kohta

SophiaVerse (SOPHIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SophiaVerse (SOPHIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOPHIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOPHIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOPHIA tokeni tokenoomikat, avastage SOPHIA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SOPHIA Kas olete huvitatud SophiaVerse (SOPHIA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SOPHIA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SOPHIA MEXC-ist osta!

SophiaVerse (SOPHIA) hinna ajalugu SOPHIA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SOPHIA hinna ajalugu kohe!

SOPHIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOPHIA võiks suunduda? Meie SOPHIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SOPHIA tokeni hinna ennustust kohe!

