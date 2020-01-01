SHROOMY (SHROOMY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SHROOMY (SHROOMY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SHROOMY (SHROOMY) teave The Shroomy Project draws its inspiration from the majestic kingdom of fungi and the paradigm-shifting power of crypto. SHROOMY the token has found its home on Kraken’s new Superchain L2 called Ink, where it seeks to cultivate a thriving community of purpose-driven mushroom lovers. SHROOMY itself is a simple ERC-20 token with no taxes or unusual functions. With plenty of AI and GameFi integration already in place, you can learn all about mycology while having fun with the growing community. Ametlik veebisait: https://shroomy.io/ Plokiahela Explorer: https://explorer.inkonchain.com/token/0x0c5E2D1C98cd265C751e02F8F3293bC5764F9111 Ostke SHROOMY kohe!

SHROOMY (SHROOMY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SHROOMY (SHROOMY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 927.91M $ 927.91M $ 927.91M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.058996 $ 0.058996 $ 0.058996 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.00213 $ 0.00213 $ 0.00213 Lisateave SHROOMY (SHROOMY) hinna kohta

SHROOMY (SHROOMY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SHROOMY (SHROOMY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHROOMY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHROOMY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHROOMY tokeni tokenoomikat, avastage SHROOMY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SHROOMY Kas olete huvitatud SHROOMY (SHROOMY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SHROOMY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SHROOMY MEXC-ist osta!

SHROOMY (SHROOMY) hinna ajalugu SHROOMY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SHROOMY hinna ajalugu kohe!

SHROOMY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHROOMY võiks suunduda? Meie SHROOMY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHROOMY tokeni hinna ennustust kohe!

