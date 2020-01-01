Portuma (PORTUMA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Portuma (PORTUMA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Portuma (PORTUMA) teave With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy. Ametlik veebisait: https://www.portoken.com Valge raamat: https://www.portoken.com/portoken-whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x9000Cac49C3841926Baac5b2E13c87D43e51B6a4 Ostke PORTUMA kohe!

Portuma (PORTUMA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Portuma (PORTUMA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 316.03K $ 316.03K $ 316.03K Koguvaru: $ 9.86B $ 9.86B $ 9.86B Ringlev varu: $ 3.78B $ 3.78B $ 3.78B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 835.00K $ 835.00K $ 835.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0016 $ 0.0016 $ 0.0016 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000070342407221662 $ 0.000070342407221662 $ 0.000070342407221662 Praegune hind: $ 0.0000835 $ 0.0000835 $ 0.0000835 Lisateave Portuma (PORTUMA) hinna kohta

Portuma (PORTUMA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Portuma (PORTUMA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PORTUMA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PORTUMA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PORTUMA tokeni tokenoomikat, avastage PORTUMA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PORTUMA Kas olete huvitatud Portuma (PORTUMA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PORTUMA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PORTUMA MEXC-ist osta!

Portuma (PORTUMA) hinna ajalugu PORTUMA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PORTUMA hinna ajalugu kohe!

PORTUMA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PORTUMA võiks suunduda? Meie PORTUMA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PORTUMA tokeni hinna ennustust kohe!

