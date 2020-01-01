OCTA (OCTA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OCTA (OCTA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OCTA (OCTA) teave OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity. Ametlik veebisait: https://octa.space Valge raamat: https://whitepaper.octa.space/octaspace-whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://scan.octa.space/ Ostke OCTA kohe!

OCTA (OCTA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OCTA (OCTA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.46M Koguvaru: $ 37.96M Ringlev varu: $ 38.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.57M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.43 Kõigi aegade madalaim: $ 0.12048842260800421 Praegune hind: $ 0.4286 Lisateave OCTA (OCTA) hinna kohta

OCTA (OCTA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OCTA (OCTA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OCTA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OCTA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OCTA tokeni tokenoomikat, avastage OCTA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OCTA Kas olete huvitatud OCTA (OCTA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OCTA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OCTA MEXC-ist osta!

OCTA (OCTA) hinna ajalugu OCTA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OCTA hinna ajalugu kohe!

OCTA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OCTA võiks suunduda? Meie OCTA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OCTA tokeni hinna ennustust kohe!

