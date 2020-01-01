MANSORY (MNSRY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MANSORY (MNSRY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MANSORY (MNSRY) teave MANSORY is more than tradition, more than racing, more than just a token. Ametlik veebisait: https://www.mansory.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/1xdtu7y3LkkrVCAbm5KGKfYzq1qgKhxxk5AaJBqpump Ostke MNSRY kohe!

MANSORY (MNSRY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MANSORY (MNSRY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.88M $ 28.88M $ 28.88M Koguvaru: $ 899.99M $ 899.99M $ 899.99M Ringlev varu: $ 899.99M $ 899.99M $ 899.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.09M $ 32.09M $ 32.09M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0896 $ 0.0896 $ 0.0896 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000105327784649979 $ 0.000105327784649979 $ 0.000105327784649979 Praegune hind: $ 0.03209 $ 0.03209 $ 0.03209 Lisateave MANSORY (MNSRY) hinna kohta

MANSORY (MNSRY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MANSORY (MNSRY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MNSRY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MNSRY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MNSRY tokeni tokenoomikat, avastage MNSRY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MNSRY Kas olete huvitatud MANSORY (MNSRY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MNSRY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MNSRY MEXC-ist osta!

MANSORY (MNSRY) hinna ajalugu MNSRY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MNSRY hinna ajalugu kohe!

MNSRY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MNSRY võiks suunduda? Meie MNSRY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MNSRY tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!