Metahero (METAHERO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Metahero (METAHERO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Metahero (METAHERO) teave Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles. Ametlik veebisait: https://metahero.io Valge raamat: https://www.metahero.io/whitepaper Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xD40bEDb44C081D2935eebA6eF5a3c8A31A1bBE13 Ostke METAHERO kohe!

Metahero (METAHERO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Metahero (METAHERO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.13M Koguvaru: $ 9.77B Ringlev varu: $ 5.10B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1555 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00028889800020885 Praegune hind: $ 0.000811

Metahero (METAHERO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Metahero (METAHERO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate METAHERO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: METAHERO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate METAHERO tokeni tokenoomikat, avastage METAHERO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust METAHERO Kas olete huvitatud Metahero (METAHERO) lisamisest oma portfooliosse?

Metahero (METAHERO) hinna ajalugu METAHERO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage METAHERO hinna ajalugu kohe!

METAHERO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu METAHERO võiks suunduda?

