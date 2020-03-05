Handshake (HNS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Handshake (HNS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Handshake (HNS) teave Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem. Ametlik veebisait: https://handshake.org/ Valge raamat: https://hsd-dev.org/ Plokiahela Explorer: https://e.hnsfans.com/ Ostke HNS kohe!

Handshake (HNS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Handshake (HNS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.60M Koguvaru: $ 2.04B Ringlev varu: $ 673.65M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.86721 Kõigi aegade madalaim: $ 0.005236327072680755 Praegune hind: $ 0.008311 Lisateave Handshake (HNS) hinna kohta

Handshake (HNS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Handshake (HNS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HNS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HNS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HNS tokeni tokenoomikat, avastage HNS tokeni reaalajas hinda!

Handshake (HNS) hinna ajalugu HNS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HNS hinna ajalugu kohe!

HNS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HNS võiks suunduda? Meie HNS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HNS tokeni hinna ennustust kohe!

