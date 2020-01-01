FOMO.FUND (FOMO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FOMO.FUND (FOMO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FOMO.FUND (FOMO) teave FOMO is the first AI Agent, multi chain token launcher on SOL with more chains coming. Combining a bonding curve launch model with viral clicker airdrop games. Ametlik veebisait: https://fomo.fund Valge raamat: https://docs.fomo.fund/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/ZxBon4vcf3DVcrt63fJU52ywYm9BKZC6YuXDhb3fomo Ostke FOMO kohe!

FOMO.FUND (FOMO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FOMO.FUND (FOMO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Koguvaru: $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B Ringlev varu: $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0010532 $ 0.0010532 $ 0.0010532 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000010031977848984 $ 0.000010031977848984 $ 0.000010031977848984 Praegune hind: $ 0.00001681 $ 0.00001681 $ 0.00001681 Lisateave FOMO.FUND (FOMO) hinna kohta

FOMO.FUND (FOMO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FOMO.FUND (FOMO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FOMO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FOMO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FOMO tokeni tokenoomikat, avastage FOMO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FOMO Kas olete huvitatud FOMO.FUND (FOMO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FOMO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FOMO MEXC-ist osta!

FOMO.FUND (FOMO) hinna ajalugu FOMO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FOMO hinna ajalugu kohe!

FOMO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FOMO võiks suunduda? Meie FOMO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FOMO tokeni hinna ennustust kohe!

