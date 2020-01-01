FOMO.FUND (FOMO) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi FOMO.FUND (FOMO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
FOMO.FUND (FOMO) teave

FOMO is the first AI Agent, multi chain token launcher on SOL with more chains coming. Combining a bonding curve launch model with viral clicker airdrop games.

Ametlik veebisait:
https://fomo.fund
Valge raamat:
https://docs.fomo.fund/
Plokiahela Explorer:
https://solscan.io/token/ZxBon4vcf3DVcrt63fJU52ywYm9BKZC6YuXDhb3fomo

FOMO.FUND (FOMO) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage FOMO.FUND (FOMO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 1.68M
Koguvaru:
$ 99.99B
Ringlev varu:
$ 99.99B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.68M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.0010532
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000010031977848984
Praegune hind:
$ 0.00001681
FOMO.FUND (FOMO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

FOMO.FUND (FOMO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate FOMO tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

FOMO tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate FOMO tokeni tokenoomikat, avastage FOMO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FOMO

Kas olete huvitatud FOMO.FUND (FOMO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FOMO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

FOMO.FUND (FOMO) hinna ajalugu

FOMO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

FOMO – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu FOMO võiks suunduda? Meie FOMO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.