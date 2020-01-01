Minto (BTCMT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Minto (BTCMT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Minto (BTCMT) teave Minto is a unique DeFi platform for BTC mining . Minto (BTCMT) tokens are backed by a real mining hardware hashrate in a 100 BTCMT = 1 TH/s ratio. Ametlik veebisait: https://minto.finance/ Valge raamat: https://docs.minto.finance/the-company/whitepaper Plokiahela Explorer: https://hecoinfo.com/token/0x410a56541bD912F9B60943fcB344f1E3D6F09567 Ostke BTCMT kohe!

Minto (BTCMT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Minto (BTCMT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 14.40M $ 14.40M $ 14.40M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.27M $ 12.27M $ 12.27M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Kõigi aegade madalaim: $ 0.37291646979689735 $ 0.37291646979689735 $ 0.37291646979689735 Praegune hind: $ 0.8519 $ 0.8519 $ 0.8519 Lisateave Minto (BTCMT) hinna kohta

Minto (BTCMT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Minto (BTCMT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BTCMT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BTCMT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BTCMT tokeni tokenoomikat, avastage BTCMT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BTCMT Kas olete huvitatud Minto (BTCMT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BTCMT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BTCMT MEXC-ist osta!

Minto (BTCMT) hinna ajalugu BTCMT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BTCMT hinna ajalugu kohe!

BTCMT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BTCMT võiks suunduda? Meie BTCMT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BTCMT tokeni hinna ennustust kohe!

