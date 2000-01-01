Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Analítica por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Analítica. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.04094
-0.49%
-4.81%
+3.04%
$ 322.80M
$ 5.45M
2
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.04193
0.00%
-1.42%
+10.59%
$ 217.95M
$ 1.63M
3
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.6268
+0.05%
-6.67%
-30.77%
$ 151.06M
$ 197.54K
4
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01389
+0.07%
-1.56%
-4.40%
$ 150.84M
$ 5.04M
5
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.36961
-0.97%
-0.39%
+3.09%
$ 121.91M
$ 322.57K
6
SoSoValue
SoSoValue
SOSO
$ 0.3377
0.00%
-1.97%
-5.75%
$ 115.56M
$ 284.06K
7
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2021
+0.05%
-2.70%
-4.54%
$ 71.87M
$ 398.31K
8
BAS
BAS
BAS
$ 0.02626
-0.10%
+1.52%
-4.23%
$ 65.35M
$ 2.39M
9
Numeraire
Numeraire
NMR
$ 8.457
-0.31%
+0.77%
-1.79%
$ 63.49M
$ 6.71K
10
Subsquid
Subsquid
SQD
$ 0.04409
-2.45%
-3.38%
+33.73%
$ 46.42M
$ 4.50M
11
FONQ
FONQ
FONQ
$ 0.063614
+0.19%
+0.09%
+15.34%
$ 44.53M
$ 58.24K
12
LAB
LAB
LAB
$ 0.11642
+0.98%
+0.43%
-7.02%
$ 36.88M
$ 3.66M
13
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0012045
-0.12%
-3.00%
-3.29%
$ 28.06M
$ 49.69M
14
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07685
-1.48%
+6.18%
+9.42%
$ 23.41M
$ 1.36M
15
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09468
-0.13%
-1.32%
-0.92%
$ 21.34M
$ 682.59K
16
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020677
-1.07%
+1.62%
+9.73%
$ 19.30M
$ 3.33M
17
Infinex
Infinex
INX
$ 0.007716
-1.43%
-9.35%
+2.87%
$ 15.72M
$ 71.85M
18
Sign
Sign
SIGN
$ 0.006647
-0.19%
-2.21%
+2.47%
$ 15.36M
$ 8.64M
19
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0.01756
-1.30%
-12.79%
+38.90%
$ 11.82M
$ 9.32M
20
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0.011988
-1.05%
-7.26%
+32.94%
$ 9.09M
$ 10.93M
21
DexTools
DexTools
DEXT
$ 0.102296
-0.09%
+0.02%
-0.87%
$ 7.29M
$ 41.08K
22
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNE
GUA
$ 0.04557
-1.96%
-8.11%
-7.37%
$ 5.75M
$ 10.87M
23
BytomDAO
BytomDAO
BTM
$ 0.01093162
-0.38%
-0.00%
-19.60%
$ 5.47M
$ 70.72
24
KRYLL
KRYLL
KRL
$ 0.122444
+0.02%
+0.00%
-0.96%
$ 4.93M
$ 10.58K
25
AlphaBlockAI
AlphaBlockAI
ALPHA
$ 0.00366397
+0.84%
+0.04%
+87.67%
$ 3.66M
$ 21.58K
26
Lotos
Lotos
LTS
$ 0.01760396
0.00%
-0.00%
-1.33%
$ 2.34M
$ 12.69K
27
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.005587
+0.57%
+3.14%
-1.29%
$ 2.24M
$ 14.68M
28
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001805
+0.06%
+0.11%
-5.24%
$ 1.81M
$ 32.39M
29
OneFootball Credits
OneFootball Credits
OFC
$ 0.009142
+0.11%
-12.39%
-8.73%
$ 1.48M
$ 11.95M
30
QUP Coin
QUP Coin
QUP
$ 0.00052175
-0.05%
-0.00%
-6.76%
$ 1.04M
$ 153.99
31
HashAI
HashAI
HASHAI
$ 1.218E-5
+0.74%
-1.60%
-6.88%
$ 1.03M
--
32
ClipX
ClipX
CLIPX
$ 0.00086521
+0.80%
+0.04%
+55.78%
$ 865.27K
$ 86.04K
33
DappRadar
DappRadar
RADAR
$ 0.0002753
-0.02%
+0.01%
-0.23%
$ 822.63K
$ 261.39
34
Unibot
Unibot
UNIBOT
$ 0.668421
-0.05%
-0.01%
+1.78%
$ 668.42K
$ 10.25
35
bitsCrunch Token
bitsCrunch Token
BCUT
$ 0.00062661
-1.82%
-0.01%
-4.27%
$ 626.61K
$ 2.20K
36
GraphLinq
GraphLinq
GLQ
$ 0.001717
-0.17%
+3.66%
-13.13%
$ 596.36K
$ 34.78M
37
MCNCOIN
MCNCOIN
MCN
$ 0.0487
+1.87%
+0.62%
+6.75%
$ 588.00K
$ 5.08M
38
Official Layoff Coin
Official Layoff Coin
LAYOFF
$ 0.00053663
+0.15%
+0.05%
-24.15%
$ 517.64K
$ 43.46K
39
Levva Protocol
Levva Protocol
LVVA
$ 0.00026048
-1.45%
-0.20%
-31.50%
$ 515.69K
$ 378.89K
40
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00209334
-1.23%
-0.02%
+0.01%
$ 496.79K
$ 17.93
41
Xerberus
Xerberus
XER
$ 0.00152379
0.00%
--
+2.30%
$ 454.22K
$ 76.19
42
Rawli Analytics
Rawli Analytics
RWAAN
$ 7.392E-5
+0.18%
+1.20%
+1.45%
$ 428.41K
--
43
EPNS
EPNS
PUSH
$ 0.004099
-0.24%
-12.24%
-20.33%
$ 370.60K
$ 12.99M
44
Eduvantage AI
Eduvantage AI
EAI
$ 0.00036775
+0.49%
+0.02%
+4.77%
$ 367.58K
$ 781.86
45
Blocktronics
Blocktronics
BLOCKTRONICS
$ 3.11E-6
0.00%
-8.30%
-1.27%
$ 311.06K
--
46
TrenchBuddy
TrenchBuddy
TRENCH
$ 0.00026797
+0.01%
+0.03%
+7.09%
$ 257.72K
$ 432.93
47
Buz Economy
Buz Economy
BUZ
$ 0.01658795
+0.06%
+0.01%
+0.43%
$ 248.83K
$ 3.95
48
Faircaster
Faircaster
FAIR
$ 4.79E-6
+0.21%
-15.60%
-14.00%
$ 231.41K
--
49
AgentLISA
AgentLISA
LISA
$ 0.00105802
-0.42%
+0.02%
-16.88%
$ 228.77K
$ 1.47K
50
SmartCredit
SmartCredit
SMARTCREDIT
$ 0.103928
0.00%
--
-0.20%
$ 214.52K
$ 2.67

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Analítica y por qué son populares?
Los tokens de Analítica representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 111 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1.60B.
¿Cuál es el token de Analítica con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Analítica rastreados en MEXC, UPSCALP ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 22.50% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Analítica están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 111 tokens de Analítica, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. PYTH, CFX, KAITO se encuentra entre los tokens populares de Analítica. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Analítica?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Analítica es de aproximadamente $1.60B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Analítica, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.