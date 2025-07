TOKEN

TokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry.

NombreTOKEN

PuestoNo.906

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)1.06%

Suministro de circulación1,000,019,789

Suministro máx.10,000,000,000

Suministro total10,000,000,000

Tasa de circulación0.1%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.24479169509887172,2024-03-26

Precio más bajo0.000048638485014782,2023-10-27

Blockchain públicaBSC

Sector

Redes sociales

