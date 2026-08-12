Precio de Official Layoff Coin hoy

El precio actual de Official Layoff Coin (LAYOFF) hoy es $ 0, con una variación del 6.93% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LAYOFF a USD es $ 0 por LAYOFF.

Official Layoff Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 468,924, con un suministro circulante de 965.72M LAYOFF. Durante las últimas 24 horas, LAYOFF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00418483, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LAYOFF experimentó un cambio de -1.87% en la última hora y de -8.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 38.66K.

Información del mercado de Official Layoff Coin (LAYOFF)

Cap de mercado $ 468.92K$ 468.92K $ 468.92K Volumen (24H) $ 38.66K$ 38.66K $ 38.66K Cap. de mercado totalmente diluida $ 468.92K$ 468.92K $ 468.92K Suministro de Circulación 965.72M 965.72M 965.72M Suministro total 965,724,943.308964 965,724,943.308964 965,724,943.308964

La capitalización de mercado actual de Official Layoff Coin es de $ 468.92K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 38.66K. El suministro circulante de LAYOFF es de 965.72M, con un suministro total de 965724943.308964. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 468.92K.