FUN

Based on the Ethereum and Polygon blockchains, FUNToken was created as a fast, transparent, and truly fair transactional solution for iGaming ecosystems and players.

NombreFUN

PuestoNo.182

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.99%

Suministro de circulación10,818,201,658.398026

Suministro máx.0

Suministro total10,818,201,658.398026

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.3378539979457855,2017-07-01

Precio más bajo0.00105059450244,2020-03-13

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

