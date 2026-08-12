Precio de SubQuery Network hoy

El precio actual de SubQuery Network (SQT) hoy es $ 0, con una variación del 25.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SQT a USD es $ 0 por SQT.

SubQuery Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 172,319, con un suministro circulante de 3.79B SQT. Durante las últimas 24 horas, SQT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.085438, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SQT experimentó un cambio de +1.14% en la última hora y de -64.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SubQuery Network (SQT)

Cap de mercado $ 172.32K$ 172.32K $ 172.32K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 464.81K$ 464.81K $ 464.81K Suministro de Circulación 3.79B 3.79B 3.79B Suministro total 10,214,324,322.33168 10,214,324,322.33168 10,214,324,322.33168

La capitalización de mercado actual de SubQuery Network es de $ 172.32K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SQT es de 3.79B, con un suministro total de 10214324322.33168. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 464.81K.