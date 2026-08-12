Precio de DappRadar hoy

El precio actual de DappRadar (RADAR) hoy es $ 0, con una variación del 0.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RADAR a USD es $ 0 por RADAR.

DappRadar actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 819,269, con un suministro circulante de 2.99B RADAR. Durante las últimas 24 horas, RADAR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.057067, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RADAR experimentó un cambio de -0.39% en la última hora y de -0.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 260.32.

Información del mercado de DappRadar (RADAR)

Cap de mercado $ 819.27K$ 819.27K $ 819.27K Volumen (24H) $ 260.32$ 260.32 $ 260.32 Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M Suministro de Circulación 2.99B 2.99B 2.99B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de DappRadar es de $ 819.27K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 260.32. El suministro circulante de RADAR es de 2.99B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.74M.