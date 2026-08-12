Precio de ClipX hoy

El precio actual de ClipX (CLIPX) hoy es $ 0, con una variación del 7.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLIPX a USD es $ 0 por CLIPX.

ClipX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 861,917, con un suministro circulante de 1.00B CLIPX. Durante las últimas 24 horas, CLIPX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0032213, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CLIPX experimentó un cambio de -0.38% en la última hora y de +43.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 85.35K.

Información del mercado de ClipX (CLIPX)

Cap de mercado $ 861.92K$ 861.92K $ 861.92K Volumen (24H) $ 85.35K$ 85.35K $ 85.35K Cap. de mercado totalmente diluida $ 861.92K$ 861.92K $ 861.92K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ClipX es de $ 861.92K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 85.35K. El suministro circulante de CLIPX es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 861.92K.