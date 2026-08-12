Precio de SUPERFORTUNE hoy

El precio actual de SUPERFORTUNE (GUA) hoy es € 0.04788, con una variación del 6.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GUA a EUR es € 0.04788 por GUA.

SUPERFORTUNE actualmente está en el puesto #271 por capitalización de mercado en € 5.99M, con un suministro circulante de 125.00M GUA. Durante las últimas 24 horas, GUA cotiza entre € 0.04437 (bajo) y € 0.06587 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 2.0242748781671207, mientras que el mínimo histórico fue € 0.035101570034993063.

En el corto plazo, GUA experimentó un cambio de -1.20% en la última hora y de +14.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 629.18K.

Información del mercado de SUPERFORTUNE (GUA)

Puesto No.271 Cap de mercado € 5.99M€ 5.99M € 5.99M Volumen (24H) € 629.18K€ 629.18K € 629.18K Cap. de mercado totalmente diluida € 47.88M€ 47.88M € 47.88M Suministro de Circulación 125.00M 125.00M 125.00M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 12.50% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de SUPERFORTUNE es de € 5.99M, con un volumen de trading en 24 horas de € 629.18K. El suministro circulante de GUA es de 125.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 47.88M.