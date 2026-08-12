Precio de SUPERFORTUNE(GUA)
El precio actual de SUPERFORTUNE (GUA) hoy es € 0.04788, con una variación del 6.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GUA a EUR es € 0.04788 por GUA.
SUPERFORTUNE actualmente está en el puesto #271 por capitalización de mercado en € 5.99M, con un suministro circulante de 125.00M GUA. Durante las últimas 24 horas, GUA cotiza entre € 0.04437 (bajo) y € 0.06587 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 2.0242748781671207, mientras que el mínimo histórico fue € 0.035101570034993063.
En el corto plazo, GUA experimentó un cambio de -1.20% en la última hora y de +14.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 629.18K.
No.271
12.50%
BSC
La capitalización de mercado actual de SUPERFORTUNE es de € 5.99M, con un volumen de trading en 24 horas de € 629.18K. El suministro circulante de GUA es de 125.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 47.88M.
-1.20%
+6.41%
+14.10%
+14.10%
Siga los cambios de precios de SUPERFORTUNE para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.0024753
|+6.41%
|30 Días
|€ -0.00326
|-6.38%
|60 Días
|€ -0.57487
|-92.32%
|90 Días
|€ -1.17746
|-96.10%
Hoy, GUA registró un cambio de € +0.0024753 (+6.41%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.00326 (-6.38%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, GUA experimentó un cambio de € -0.57487 (-92.32%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -1.17746 (-96.10%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de SUPERFORTUNE, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de GUA: bajista, alcista 45% | bajista 55%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|Precio > R2
|Por encima de R2
|Más caro que el rango reciente de "más caro", en territorio alto.
GUA_USDT se encuentra en el nivel de precio actual de 0,03761 en el período de 4 horas. El precio está por encima del punto clave R2 situado en 0,03663. La estructura del mercado muestra una consolidación en niveles altos tras un movimiento alcista. En el corto plazo, la serie de medias móviles sigue organizada en configuración alcista, mientras que las medias móviles a largo plazo ofrecen soporte en la parte inferior. El indicador MACD ha generado una señal de cruce bajista, y se observa una divergencia entre los movimientos de las líneas rápida y lenta. El índice RSI se encuentra en una zona neutra, mientras que los valores de KDJ y StochRSI sugieren una necesidad de corrección tras un periodo de sobrecompra. Las bandas de Bollinger están estrechándose, lo que indica una disminución en la volatilidad. La distribución del impulso entre compradores y vendedores es desigual: la presión compradora se ha debilitado en los niveles más altos, mientras que la presión vendedora va acumulándose gradualmente. El nivel clave cercano es el punto R2 en 0,03663, que se encuentra aproximadamente a un 2,5% del precio actual. Como referencia a largo plazo, el punto central en 0,03561 representa un nivel de resistencia potencial, ubicado a unos 5,3% del precio actual. Por debajo, el nivel S1 en 0,03502 actúa como soporte secundario, situado a alrededor del 6,9% del precio actual. Hacia arriba, no existe una resistencia claramente definida. Es necesario confirmar si el precio logra mantenerse por encima del nivel R2.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de SUPERFORTUNE podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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SUPERFORTUNE, incubado por Manta Labs, es un motor de mercado de predicciones impulsado por IA que combina la metafísica china con los mercados de criptomonedas para identificar patrones de precios. GUA es el token de utilidad nativo que se utiliza para desbloquear informes detallados de fortuna, comprar amuletos de la suerte como cristales de la fortuna y como moneda de pago dentro de la aplicación.
Para conocer SUPERFORTUNE más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
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|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
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El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
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El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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