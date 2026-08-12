Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
El precio actual de SUPERFORTUNE hoy es 0.04788 EUR. La capitalización de mercado de GUA es 5,985,000 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de GUA a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de SUPERFORTUNE hoy es 0.04788 EUR. La capitalización de mercado de GUA es 5,985,000 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de GUA a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

Más información de GUA

Info. de precios de GUA

¿Qué es GUA?

Whitepaper de GUA

Sitio web oficial de GUA

Tokenomía de GUA

Pronóstico de precios de GUA

Historial de GUA

Guía de compra de GUA

Conversor de moneda fiat a GUA

Spot de GUA

Futuros USDT-M de GUA

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de SUPERFORTUNE

Precio de SUPERFORTUNE(GUA)

Precio en vivo de 1 GUA en EUR:

€0.0410908
€0.0410908€0.0410908
+6.41%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de SUPERFORTUNE (GUA)
Última actualización de la página: 2026-08-12 07:05:02 (UTC+8)

Precio de SUPERFORTUNE hoy

El precio actual de SUPERFORTUNE (GUA) hoy es € 0.04788, con una variación del 6.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GUA a EUR es € 0.04788 por GUA.

SUPERFORTUNE actualmente está en el puesto #271 por capitalización de mercado en € 5.99M, con un suministro circulante de 125.00M GUA. Durante las últimas 24 horas, GUA cotiza entre € 0.04437 (bajo) y € 0.06587 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 2.0242748781671207, mientras que el mínimo histórico fue € 0.035101570034993063.

En el corto plazo, GUA experimentó un cambio de -1.20% en la última hora y de +14.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 629.18K.

Información del mercado de SUPERFORTUNE (GUA)

No.271

€ 5.99M
€ 5.99M€ 5.99M

€ 629.18K
€ 629.18K€ 629.18K

€ 47.88M
€ 47.88M€ 47.88M

125.00M
125.00M 125.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

12.50%

BSC

La capitalización de mercado actual de SUPERFORTUNE es de € 5.99M, con un volumen de trading en 24 horas de € 629.18K. El suministro circulante de GUA es de 125.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 47.88M.

Historial de precios de SUPERFORTUNE EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.04437
€ 0.04437€ 0.04437
24H Mín
€ 0.06587
€ 0.06587€ 0.06587
24H Máx

€ 0.04437
€ 0.04437€ 0.04437

€ 0.06587
€ 0.06587€ 0.06587

€ 2.0242748781671207
€ 2.0242748781671207€ 2.0242748781671207

€ 0.035101570034993063
€ 0.035101570034993063€ 0.035101570034993063

-1.20%

+6.41%

+14.10%

+14.10%

Historial de precios de SUPERFORTUNE (GUA) en EUR

Siga los cambios de precios de SUPERFORTUNE para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.0024753+6.41%
30 Días€ -0.00326-6.38%
60 Días€ -0.57487-92.32%
90 Días€ -1.17746-96.10%
Cambio de precio de SUPERFORTUNE hoy

Hoy, GUA registró un cambio de € +0.0024753 (+6.41%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de SUPERFORTUNE en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.00326 (-6.38%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de SUPERFORTUNE en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, GUA experimentó un cambio de € -0.57487 (-92.32%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de SUPERFORTUNE en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -1.17746 (-96.10%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de SUPERFORTUNE (GUA)?

Consulta la página Historial de precios de SUPERFORTUNE ahora.

Análisis de SUPERFORTUNE

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de SUPERFORTUNE, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de SUPERFORTUNE: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de GUA: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePrecio > R2Por encima de R2Más caro que el rango reciente de "más caro", en territorio alto.

GUA_USDT se encuentra en el nivel de precio actual de 0,03761 en el período de 4 horas. El precio está por encima del punto clave R2 situado en 0,03663. La estructura del mercado muestra una consolidación en niveles altos tras un movimiento alcista. En el corto plazo, la serie de medias móviles sigue organizada en configuración alcista, mientras que las medias móviles a largo plazo ofrecen soporte en la parte inferior. El indicador MACD ha generado una señal de cruce bajista, y se observa una divergencia entre los movimientos de las líneas rápida y lenta. El índice RSI se encuentra en una zona neutra, mientras que los valores de KDJ y StochRSI sugieren una necesidad de corrección tras un periodo de sobrecompra. Las bandas de Bollinger están estrechándose, lo que indica una disminución en la volatilidad. La distribución del impulso entre compradores y vendedores es desigual: la presión compradora se ha debilitado en los niveles más altos, mientras que la presión vendedora va acumulándose gradualmente. El nivel clave cercano es el punto R2 en 0,03663, que se encuentra aproximadamente a un 2,5% del precio actual. Como referencia a largo plazo, el punto central en 0,03561 representa un nivel de resistencia potencial, ubicado a unos 5,3% del precio actual. Por debajo, el nivel S1 en 0,03502 actúa como soporte secundario, situado a alrededor del 6,9% del precio actual. Hacia arriba, no existe una resistencia claramente definida. Es necesario confirmar si el precio logra mantenerse por encima del nivel R2.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de SUPERFORTUNE?

Los precios de SUPERFORTUNE (GUA) están influenciados por varios factores clave:

1. Sentimiento del mercado y confianza de los inversores
2. Volumen de operaciones y niveles de liquidez
3. Tendencias generales del mercado de criptomonedas
4. Actualizaciones sobre el desarrollo del proyecto y avances en la hoja de ruta
5. Nivel de participación de la comunidad y tasas de adopción
6. Listados en exchanges y alianzas estratégicas
7. Noticias regulatorias que afectan a los mercados de criptomonedas
8. Movimientos de precios de Bitcoin y de las principales altcoins
9. Demanda por la utilidad del token y sus casos de uso
10. Dinámica de suministro y estructura de tokenomics

¿Por qué la gente quiere saber el precio de SUPERFORTUNE hoy?

La gente quiere conocer el precio de SUPERFORTUNE (GUA) hoy por varias razones clave: decisiones de trading, gestión de carteras, sincronización del mercado, seguimiento de ganancias y pérdidas, así como planificación de inversiones. Los datos de precios en tiempo real ayudan a los traders a identificar puntos de entrada/salida, evaluar la volatilidad y tomar decisiones informadas de compra/venta.

Predicción de precios para SUPERFORTUNE

Predicción del precio de SUPERFORTUNE (GUA) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de GUA en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de SUPERFORTUNE (GUA) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de SUPERFORTUNE podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará SUPERFORTUNE en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de GUA para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de SUPERFORTUNE.

Cómo comprar e invertir SUPERFORTUNE en España

¿Listo para empezar con SUPERFORTUNE? Comprar GUA es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar SUPERFORTUNE. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de SUPERFORTUNE (GUA).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará SUPERFORTUNE instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar SUPERFORTUNE (GUA)

¿Qué puedes hacer con SUPERFORTUNE?

Poseer SUPERFORTUNE te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar SUPERFORTUNE (GUA) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es SUPERFORTUNE (GUA)

SUPERFORTUNE, incubado por Manta Labs, es un motor de mercado de predicciones impulsado por IA que combina la metafísica china con los mercados de criptomonedas para identificar patrones de precios. GUA es el token de utilidad nativo que se utiliza para desbloquear informes detallados de fortuna, comprar amuletos de la suerte como cristales de la fortuna y como moneda de pago dentro de la aplicación.

SUPERFORTUNE Recurso

Para conocer SUPERFORTUNE más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial SUPERFORTUNE
Explorador de bloques

Categoría :

AnalyticsBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre SUPERFORTUNE

Última actualización de la página: 2026-08-12 07:05:02 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para SUPERFORTUNE (GUA)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre SUPERFORTUNE

GUA USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de GUA con apalancamiento. Explora el trading de futuros GUAUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera SUPERFORTUNE (GUA) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de SUPERFORTUNE en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
GUA/USDT
€0.0407382
€0.0407382€0.0407382
+5.36%
11.89M (USDT)

Más criptomonedas para explorar

Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC

POPULAR

Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recién Añadidos

Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

€0.00000
€0.00000€0.00000

0.00%

up

up

UPROBINHOOD

€0.245444
€0.245444€0.245444

+185.40%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3334822
€0.3334822€0.3334822

-9.00%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.011954
€0.011954€0.011954

-24.66%

AurumX

AurumX

UMX

€0.1040256
€0.1040256€0.1040256

-30.79%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000369026
€0.000369026€0.000369026

+61.92%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0057534
€0.0057534€0.0057534

+48.66%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.010578
€0.010578€0.010578

+17.14%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.5628
€2.5628€2.5628

+23.14%

Myros

Myros

MY

€0.009632
€0.009632€0.009632

+9.80%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Calculadora de GUA a EUR

Monto

GUA
GUA
EUR
EUR

1 GUA = 0.0411768 EUR