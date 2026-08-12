Precio de BytomDAO hoy

El precio actual de BytomDAO (BTM) hoy es $ 0.01093202, con una variación del 0.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BTM a USD es $ 0.01093202 por BTM.

BytomDAO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,473,596, con un suministro circulante de 500.70M BTM. Durante las últimas 24 horas, BTM cotiza entre $ 0.01097229 (bajo) y $ 0.01098142 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02402455, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00600134.

En el corto plazo, BTM experimentó un cambio de -0.37% en la última hora y de -36.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 70.72.

Información del mercado de BytomDAO (BTM)

Cap de mercado $ 5.47M$ 5.47M $ 5.47M Volumen (24H) $ 70.72$ 70.72 $ 70.72 Cap. de mercado totalmente diluida $ 22.96M$ 22.96M $ 22.96M Suministro de Circulación 500.70M 500.70M 500.70M Suministro total 931,520,516.0511441 931,520,516.0511441 931,520,516.0511441

La capitalización de mercado actual de BytomDAO es de $ 5.47M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 70.72. El suministro circulante de BTM es de 500.70M, con un suministro total de 931520516.0511441. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 22.96M.