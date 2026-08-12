Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
El precio actual de Infinex hoy es 0.007919 EUR. La capitalización de mercado de INX es 15,792,861.7 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de INX a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Infinex hoy es 0.007919 EUR. La capitalización de mercado de INX es 15,792,861.7 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de INX a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

Más información de INX

Info. de precios de INX

¿Qué es INX?

Whitepaper de INX

Sitio web oficial de INX

Tokenomía de INX

Pronóstico de precios de INX

Historial de INX

Guía de compra de INX

Conversor de moneda fiat a INX

Spot de INX

Futuros USDT-M de INX

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de Infinex

Precio de Infinex(INX)

Precio en vivo de 1 INX en EUR:

€0.0068112
€0.0068112€0.0068112
-30.83%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Infinex (INX)
Última actualización de la página: 2026-08-12 07:22:56 (UTC+8)

Precio de Infinex hoy

El precio actual de Infinex (INX) hoy es € 0.007919, con una variación del 30.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de INX a EUR es € 0.007919 por INX.

Infinex actualmente está en el puesto #809 por capitalización de mercado en € 15.79M, con un suministro circulante de 1.99B INX. Durante las últimas 24 horas, INX cotiza entre € 0.007737 (bajo) y € 0.013577 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.0252916212492275986, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0054794658910043088.

En el corto plazo, INX experimentó un cambio de -2.07% en la última hora y de +0.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 670.90K.

Información del mercado de Infinex (INX)

No.809

€ 15.79M
€ 15.79M€ 15.79M

€ 670.90K
€ 670.90K€ 670.90K

€ 79.19M
€ 79.19M€ 79.19M

1.99B
1.99B 1.99B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

19.94%

ETH

La capitalización de mercado actual de Infinex es de € 15.79M, con un volumen de trading en 24 horas de € 670.90K. El suministro circulante de INX es de 1.99B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 79.19M.

Historial de precios de Infinex EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.007737
€ 0.007737€ 0.007737
24H Mín
€ 0.013577
€ 0.013577€ 0.013577
24H Máx

€ 0.007737
€ 0.007737€ 0.007737

€ 0.013577
€ 0.013577€ 0.013577

€ 0.0252916212492275986
€ 0.0252916212492275986€ 0.0252916212492275986

€ 0.0054794658910043088
€ 0.0054794658910043088€ 0.0054794658910043088

-2.07%

-30.83%

+0.72%

+0.72%

Historial de precios de Infinex (INX) en EUR

Siga los cambios de precios de Infinex para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.00303584-30.83%
30 Días€ +0.000818+11.51%
60 Días€ -0.000225-2.77%
90 Días€ -0.003814-32.51%
Cambio de precio de Infinex hoy

Hoy, INX registró un cambio de € -0.00303584 (-30.83%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Infinex en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.000818 (+11.51%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Infinex en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, INX experimentó un cambio de € -0.000225 (-2.77%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Infinex en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.003814 (-32.51%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Infinex (INX)?

Consulta la página Historial de precios de Infinex ahora.

Análisis de Infinex

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Infinex, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Infinex: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de INX: alcista, alcista 55% | bajista 45%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI> 80Zona de sobrecompraEl corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
Grupo MA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
Grupo EMA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
BOLL (20,2)Precio > Banda superiorTocando o rompiendo la banda superiorEntrando en la zona de "caro", volatilidad en aumento.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

INX_USDT se encuentra operando en el período de 4 horas a un nivel de 0,008456, justo por debajo del punto central de 0,00848. El precio está dentro del rango de oscilación definido por los niveles S1 y R1, con una alta coincidencia entre estos puntos clave. El sistema de medias móviles se encuentra en un estado neutro, lo que indica que las fuerzas alcistas y bajistas están temporalmente equilibradas en la zona actual. La estructura no ha superado los umbrales clave, manteniendo así una configuración de consolidación lateral. El indicador MACD ha formado una cruz alcista, lo que sugiere que el impulso comprador a corto plazo está comenzando a acumularse. El RSI se sitúa en una zona neutral, sin señales de sobrecompra ni sobreventa. Existe cierta desalineación entre los indicadores rápidos y lentos, mientras que los valores de KDJ y StochRSI muestran que el impulso aún no se ha sincronizado completamente. Las bandas de Bollinger abiertas reflejan una volatilidad baja, lo que indica que el mercado carece de un impulso claro hacia una dirección específica. La distribución del impulso es dispersa, sin señales evidentes de una ruptura o explosión concentrada en este momento. La primera resistencia R1 se ubica en 0,00874, aproximadamente un 3,4% por encima del precio actual. La segunda resistencia R2 está situada en 0,00901, considerada como un nivel de referencia más lejano. Por el lado bajista, el primer soporte S1 se encuentra en 0,00821, a unos 2,9% por debajo del precio actual, mientras que el segundo soporte S2 está en 0,00795, constituyendo el límite inferior del rango. Estos niveles cercanos ejercen una influencia directa sobre el comportamiento del precio a corto plazo.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Infinex?

Varios factores clave influyen en los precios del token Infinex (INX):

1. El sentimiento del mercado y las tendencias generales del ecosistema cripto.
2. El volumen de operaciones y la liquidez en los exchanges.
3. La adopción de la plataforma y el crecimiento de su base de usuarios.
4. Los hitos de desarrollo y las actualizaciones técnicas.
5. Los anuncios de alianzas estratégicas.
6. Las noticias regulatorias que afectan a los proyectos DeFi.
7. La utilidad del token y las recompensas por staking.
8. La competencia con plataformas similares.
9. Los factores macroeconómicos.
10. La dinámica de suministro y la tokenomics.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Infinex hoy?

La gente quiere conocer el precio de Infinex (INX) hoy por varias razones clave: tomar decisiones de trading informadas, gestionar la cartera, determinar los momentos óptimos para entrar o salir del mercado, realizar un seguimiento del rendimiento de las inversiones y mantenerse al tanto de las tendencias del mercado. Los datos de precios en tiempo real ayudan a los traders a aprovechar la volatilidad.

Predicción de precios para Infinex

Predicción del precio de Infinex (INX) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de INX en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Infinex (INX) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Infinex podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Infinex en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de INX para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Infinex.

Cómo comprar e invertir Infinex en España

¿Listo para empezar con Infinex? Comprar INX es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Infinex. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Infinex (INX).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Infinex instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Infinex (INX)

¿Qué puedes hacer con Infinex?

Poseer Infinex te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Infinex (INX) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Infinex (INX)

Infinex es una billetera sin custodia, impulsada por Turnkey. Turnkey es una solución de gestión de claves desarrollada por el equipo que creó Coinbase Custody. Infinex utiliza passkeys para el acceso y control de las cuentas. La creciente adopción de las passkeys en todo el ecosistema tecnológico garantiza que una plataforma de autocustodia basada en passkeys optimice la experiencia de usuario (UX) para la mayoría de las personas. Infinex está compuesta por varias interfaces que, en conjunto, acompañan al usuario allí donde se encuentra y optimizan la experiencia onchain. Infinex ha estado en desarrollo durante los últimos 2 años, bajo el liderazgo de Kain Warwick, fundador de Synthetix.

Infinex Recurso

Para conocer Infinex más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Infinex
Explorador de bloques

Categoría :

AI ApplicationsAnalyticsArtificial Intelligence (AI)

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Infinex

Última actualización de la página: 2026-08-12 07:22:56 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Infinex (INX)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Infinex

INX USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de INX con apalancamiento. Explora el trading de futuros INXUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Infinex (INX) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Infinex en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
INX/USDT
€0.00672778
€0.00672778€0.00672778
-31.56%
64.68M (USDT)

Más criptomonedas para explorar

Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC

POPULAR

Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recién Añadidos

Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

€0.00000
€0.00000€0.00000

0.00%

up

up

UPROBINHOOD

€0.244068
€0.244068€0.244068

+183.80%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3364664
€0.3364664€0.3364664

-8.19%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.0123324
€0.0123324€0.0123324

-22.27%

AurumX

AurumX

UMX

€0.1040084
€0.1040084€0.1040084

-30.80%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000396632
€0.000396632€0.000396632

+74.03%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0059254
€0.0059254€0.0059254

+53.11%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.627386
€2.627386€2.627386

+26.24%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.01075
€0.01075€0.01075

+19.04%

Myros

Myros

MY

€0.009632
€0.009632€0.009632

+9.80%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Calculadora de INX a EUR

Monto

INX
INX
EUR
EUR

1 INX = 0.00681034 EUR