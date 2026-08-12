Precio de Infinex hoy

El precio actual de Infinex (INX) hoy es € 0.007919, con una variación del 30.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de INX a EUR es € 0.007919 por INX.

Infinex actualmente está en el puesto #809 por capitalización de mercado en € 15.79M, con un suministro circulante de 1.99B INX. Durante las últimas 24 horas, INX cotiza entre € 0.007737 (bajo) y € 0.013577 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.0252916212492275986, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0054794658910043088.

En el corto plazo, INX experimentó un cambio de -2.07% en la última hora y de +0.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 670.90K.

Información del mercado de Infinex (INX)

Puesto No.809 Cap de mercado € 15.79M€ 15.79M € 15.79M Volumen (24H) € 670.90K€ 670.90K € 670.90K Cap. de mercado totalmente diluida € 79.19M€ 79.19M € 79.19M Suministro de Circulación 1.99B 1.99B 1.99B Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tasa de circulación 19.94% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Infinex es de € 15.79M, con un volumen de trading en 24 horas de € 670.90K. El suministro circulante de INX es de 1.99B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 79.19M.