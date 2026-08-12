Precio de Infinex(INX)
El precio actual de Infinex (INX) hoy es € 0.007919, con una variación del 30.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de INX a EUR es € 0.007919 por INX.
Infinex actualmente está en el puesto #809 por capitalización de mercado en € 15.79M, con un suministro circulante de 1.99B INX. Durante las últimas 24 horas, INX cotiza entre € 0.007737 (bajo) y € 0.013577 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.0252916212492275986, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0054794658910043088.
En el corto plazo, INX experimentó un cambio de -2.07% en la última hora y de +0.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 670.90K.
No.809
19.94%
ETH
La capitalización de mercado actual de Infinex es de € 15.79M, con un volumen de trading en 24 horas de € 670.90K. El suministro circulante de INX es de 1.99B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 79.19M.
-2.07%
-30.83%
+0.72%
+0.72%
Siga los cambios de precios de Infinex para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0.00303584
|-30.83%
|30 Días
|€ +0.000818
|+11.51%
|60 Días
|€ -0.000225
|-2.77%
|90 Días
|€ -0.003814
|-32.51%
Hoy, INX registró un cambio de € -0.00303584 (-30.83%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.000818 (+11.51%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, INX experimentó un cambio de € -0.000225 (-2.77%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.003814 (-32.51%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Infinex, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de INX: alcista, alcista 55% | bajista 45%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|> 80
|Zona de sobrecompra
|El corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
|Grupo MA
|0 Comprar
|0‑20% Venta
|Todas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
|Grupo EMA
|0 Comprar
|0‑20% Venta
|Todas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|BOLL (20,2)
|Precio > Banda superior
|Tocando o rompiendo la banda superior
|Entrando en la zona de "caro", volatilidad en aumento.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|S1 ≤ Precio < Pivote
|Entre S1‑Pivote
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.
INX_USDT se encuentra operando en el período de 4 horas a un nivel de 0,008456, justo por debajo del punto central de 0,00848. El precio está dentro del rango de oscilación definido por los niveles S1 y R1, con una alta coincidencia entre estos puntos clave. El sistema de medias móviles se encuentra en un estado neutro, lo que indica que las fuerzas alcistas y bajistas están temporalmente equilibradas en la zona actual. La estructura no ha superado los umbrales clave, manteniendo así una configuración de consolidación lateral. El indicador MACD ha formado una cruz alcista, lo que sugiere que el impulso comprador a corto plazo está comenzando a acumularse. El RSI se sitúa en una zona neutral, sin señales de sobrecompra ni sobreventa. Existe cierta desalineación entre los indicadores rápidos y lentos, mientras que los valores de KDJ y StochRSI muestran que el impulso aún no se ha sincronizado completamente. Las bandas de Bollinger abiertas reflejan una volatilidad baja, lo que indica que el mercado carece de un impulso claro hacia una dirección específica. La distribución del impulso es dispersa, sin señales evidentes de una ruptura o explosión concentrada en este momento. La primera resistencia R1 se ubica en 0,00874, aproximadamente un 3,4% por encima del precio actual. La segunda resistencia R2 está situada en 0,00901, considerada como un nivel de referencia más lejano. Por el lado bajista, el primer soporte S1 se encuentra en 0,00821, a unos 2,9% por debajo del precio actual, mientras que el segundo soporte S2 está en 0,00795, constituyendo el límite inferior del rango. Estos niveles cercanos ejercen una influencia directa sobre el comportamiento del precio a corto plazo.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Infinex podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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Infinex es una billetera sin custodia, impulsada por Turnkey. Turnkey es una solución de gestión de claves desarrollada por el equipo que creó Coinbase Custody. Infinex utiliza passkeys para el acceso y control de las cuentas. La creciente adopción de las passkeys en todo el ecosistema tecnológico garantiza que una plataforma de autocustodia basada en passkeys optimice la experiencia de usuario (UX) para la mayoría de las personas. Infinex está compuesta por varias interfaces que, en conjunto, acompañan al usuario allí donde se encuentra y optimizan la experiencia onchain. Infinex ha estado en desarrollo durante los últimos 2 años, bajo el liderazgo de Kain Warwick, fundador de Synthetix.
Para conocer Infinex más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Las principales subidas de criptomonedas de hoy
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