Precio de AgentLISA hoy

El precio actual de AgentLISA (LISA) hoy es $ 0.00106244, con una variación del 2.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LISA a USD es $ 0.00106244 por LISA.

AgentLISA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 229,732, con un suministro circulante de 216.23M LISA. Durante las últimas 24 horas, LISA cotiza entre $ 0.00103996 (bajo) y $ 0.00118276 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.203388, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LISA experimentó un cambio de -4.46% en la última hora y de -18.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.44K.

Información del mercado de AgentLISA (LISA)

Cap de mercado $ 229.73K$ 229.73K $ 229.73K Volumen (24H) $ 1.44K$ 1.44K $ 1.44K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Suministro de Circulación 216.23M 216.23M 216.23M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de AgentLISA es de $ 229.73K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.44K. El suministro circulante de LISA es de 216.23M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.06M.