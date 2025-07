ARKM

ARKM is the Arkham platform’s native utility token. Its utility include using it as a currency to access the premium features of Arkham Intel Exchange at a discount, incentives to facilitate transactions on the intel exchange marketplace and Governance.

NombreARKM

PuestoNo.311

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)31.53%

Suministro de circulación225,100,000

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación0.2251%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico3.9939637047529053,2024-03-10

Precio más bajo0.28693406195211785,2023-10-19

Blockchain públicaETH

