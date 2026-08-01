Precio de Unibot hoy

El precio actual de Unibot (UNIBOT) hoy es $ 0.678425, con una variación del 0.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UNIBOT a USD es $ 0.678425 por UNIBOT.

Unibot actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 678,423, con un suministro circulante de 1.00M UNIBOT. Durante las últimas 24 horas, UNIBOT cotiza entre $ 0.619709 (bajo) y $ 0.686142 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 236.98, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.434839.

En el corto plazo, UNIBOT experimentó un cambio de +2.70% en la última hora y de +2.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.89K.

Información del mercado de Unibot (UNIBOT)

Cap de mercado $ 678.42K$ 678.42K $ 678.42K Volumen (24H) $ 4.89K$ 4.89K $ 4.89K Cap. de mercado totalmente diluida $ 678.42K$ 678.42K $ 678.42K Suministro de Circulación 1.00M 1.00M 1.00M Suministro total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Unibot es de $ 678.42K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.89K. El suministro circulante de UNIBOT es de 1.00M, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 678.42K.