GLQ

GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.

NombreGLQ

PuestoNo.1199

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.10%

Suministro de circulación339,999,895

Suministro máx.0

Suministro total650,000,000

Tasa de circulación%

Fecha de emisión2021-04-19 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.19629964016231385,2024-03-21

Precio más bajo0.00118026196749609,2022-06-18

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

