Precio de FONQ hoy

El precio actual de FONQ (FONQ) hoy es $ 0.065024, con una variación del 7.91% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FONQ a USD es $ 0.065024 por FONQ.

FONQ actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 45,635,229, con un suministro circulante de 700.00M FONQ. Durante las últimas 24 horas, FONQ cotiza entre $ 0.059841 (bajo) y $ 0.064234 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.08965, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.04096578.

En el corto plazo, FONQ experimentó un cambio de +1.78% en la última hora y de +18.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 59.88K.

Información del mercado de FONQ (FONQ)

Cap de mercado $ 45.64M$ 45.64M $ 45.64M Volumen (24H) $ 59.88K$ 59.88K $ 59.88K Cap. de mercado totalmente diluida $ 45.64M$ 45.64M $ 45.64M Suministro de Circulación 700.00M 700.00M 700.00M Suministro total 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

La capitalización de mercado actual de FONQ es de $ 45.64M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 59.88K. El suministro circulante de FONQ es de 700.00M, con un suministro total de 700000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 45.64M.