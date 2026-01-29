ExchangeDEX+
El precio actual de LAB hoy es 0.16045 USD. La capitalización de mercado de LAB es 36,967,680 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de LAB a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

Precio de LAB(LAB)

Precio en vivo de 1 LAB en USD:

$0.16045
-0.09%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de LAB (LAB)
Última actualización de la página: 2026-01-29 19:43:40 (UTC+8)

Precio de LAB hoy

El precio actual de LAB (LAB) hoy es $ 0.16045, con una variación del 0.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LAB a USD es $ 0.16045 por LAB.

LAB actualmente está en el puesto #518 por capitalización de mercado en $ 36.97M, con un suministro circulante de 230.40M LAB. Durante las últimas 24 horas, LAB cotiza entre $ 0.15692 (bajo) y $ 0.16957 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.4576745217077037, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.07432014271580276.

En el corto plazo, LAB experimentó un cambio de +1.13% en la última hora y de +1.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 159.68K.

Información del mercado de LAB (LAB)

No.518

$ 36.97M
$ 159.68K
$ 160.45M
230.40M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.04%

BSC

La capitalización de mercado actual de LAB es de $ 36.97M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 159.68K. El suministro circulante de LAB es de 230.40M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 160.45M.

Historial de precios de LAB USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.15692
24H Mín
$ 0.16957
24H Máx

$ 0.15692
$ 0.16957
$ 0.4576745217077037
$ 0.07432014271580276
+1.13%

-0.09%

+1.46%

+1.46%

Historial de precios de LAB (LAB) en USD

Siga los cambios de precios de LAB para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.0001445-0.09%
30 Días$ +0.05121+46.87%
60 Días$ +0.07191+81.21%
90 Días$ -0.07402-31.57%
Cambio de precio de LAB hoy

Hoy, LAB registró un cambio de $ -0.0001445 (-0.09%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de LAB en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ +0.05121 (+46.87%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de LAB en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, LAB experimentó un cambio de $ +0.07191 (+81.21%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de LAB en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -0.07402 (-31.57%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de LAB (LAB)?

Consulta la página Historial de precios de LAB ahora.

Análisis de IA sobre LAB

Información basada en IA que analiza los últimos movimientos del precio de LAB, las tendencias del volumen de trading y los indicadores de sentimiento del mercado, que brindan actualizaciones en tiempo real para identificar oportunidades de trading y respaldar la toma de decisiones informadas.

¿Qué factores influyen en los precios de LAB?

Los precios de los tokens LAB están influenciados por varios factores clave:

1. Sentimiento del mercado y tendencias generales del mercado cripto
2. Volumen de operaciones y liquidez en las exchanges
3. Progreso en el desarrollo del proyecto y alianzas estratégicas
4. Utilidad del token y casos de uso dentro del ecosistema LAB
5. Dinámica de oferta y demanda
6. Noticias regulatorias que afectan a proyectos DeFi
7. Adopción y participación de la comunidad
8. Competencia proveniente de proyectos blockchain similares
9. Análisis técnico y movimientos de grandes inversores
10. Condiciones económicas generales y apetito de riesgo de los inversores

Estos factores interactúan para generar la volatilidad de precios típica de los mercados de criptomonedas.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de LAB hoy?

La gente quiere conocer el precio actual del token LAB por varias razones clave: tomar decisiones de trading informadas, realizar un seguimiento del rendimiento de la cartera, identificar tendencias del mercado, programar órdenes de compra/venta, evaluar los rendimientos de las inversiones y mantenerse al día sobre la volatilidad del mercado con fines de gestión de riesgos.

Predicción de precios para LAB

Predicción del precio de LAB (LAB) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de LAB en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de LAB (LAB) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de LAB podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará LAB en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de LAB para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de LAB.

Cómo comprar e invertir LAB en España

¿Listo para empezar con LAB? Comprar LAB es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar LAB. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de LAB (LAB).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará LAB instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar LAB (LAB)

¿Qué puedes hacer con LAB?

Poseer LAB te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Qué es LAB (LAB)

LAB es una infraestructura de trading multichain que permite a cualquier persona operar, desplegar y analizar tokens con velocidad, precisión y control incomparables.

LAB Recurso

Para conocer LAB más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial LAB
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre LAB

Última actualización de la página: 2026-01-29 19:43:40 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para LAB (LAB)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
01-27 12:55:50Actualizaciones de la Industria
El ETF spot de Ethereum de EE.UU. termina racha de 4 días de salidas netas con entrada neta de $117 millones
01-27 09:28:11Actualizaciones de la Industria
El Índice de Miedo Cripto Sube a 29, Sale de la Zona de "Miedo Extremo"
01-27 09:23:45Actualizaciones de la Industria
La plata spot vuelve a $110/oz, el oro spot supera los $5,070/oz
01-26 23:16:49Actualizaciones de la Industria
El Senado de EE.UU. reprograma la reunión de revisión de la Ley CLARITY para este jueves
01-26 12:27:36Actualizaciones de la Industria
Las ganancias de Bitcoin del mes han sido completamente borradas, cayendo aproximadamente un 10,9% desde su máximo mensual
01-26 07:56:31Actualizaciones de la Industria
En las últimas 12 horas, las liquidaciones en la red totalizaron $583 millones, principalmente posiciones long

LAB Noticias Destacadas

Mira Nombrada Galardonada de los Premios a la Innovación CES por Pruebas Hormonales de Calidad de Laboratorio en Casa

Mira Nombrada Galardonada de los Premios a la Innovación CES por Pruebas Hormonales de Calidad de Laboratorio en Casa

January 6, 2026
A Genomma Lab le confirma nota Fitch

A Genomma Lab le confirma nota Fitch

January 9, 2026
Feedback Spread presenta Simulation LAB, laboratorio de crisis basado en inteligencia artificial para equipos corporativos

Feedback Spread presenta Simulation LAB, laboratorio de crisis basado en inteligencia artificial para equipos corporativos

January 14, 2026
