Precio de LAB hoy

El precio actual de LAB (LAB) hoy es $ 0.16045, con una variación del 0.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LAB a USD es $ 0.16045 por LAB.

LAB actualmente está en el puesto #518 por capitalización de mercado en $ 36.97M, con un suministro circulante de 230.40M LAB. Durante las últimas 24 horas, LAB cotiza entre $ 0.15692 (bajo) y $ 0.16957 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.4576745217077037, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.07432014271580276.

En el corto plazo, LAB experimentó un cambio de +1.13% en la última hora y de +1.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 159.68K.

Información del mercado de LAB (LAB)

Puesto No.518 Cap de mercado $ 36.97M$ 36.97M $ 36.97M Volumen (24H) $ 159.68K$ 159.68K $ 159.68K Cap. de mercado totalmente diluida $ 160.45M$ 160.45M $ 160.45M Suministro de Circulación 230.40M 230.40M 230.40M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 23.04% Blockchain pública BSC

